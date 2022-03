Start de sezon bun pentru o amazoana de la CS Scorillo

Kovacs Timea, sportiva Clubului Sportiv de Echitatie Scorillo, a participat, in perioada 25-27 februarie, la etapa a V-a Winter Tour desfasurata la Prejmer.La finalul celor trei manse, Kovacs Timea a obtinut locurile 2 si 3 la categoria Tineret, inregistrand astfel un start optimist in noul sezon."Reamintim fanilor sportului ecvestru ca proiectul Clubul Sportiv de Echitatie Scorillo este un proiect finantat exclusiv din surse private, cu rezultate notabile in clasamentele nationale dar ... citeste toata stirea