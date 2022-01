Start ratat in noul an

Echipa feminina de baschet BC Sirius Muresul Targu Mures a debutat cu stangul in 2022, pierzand ambele meciuri disputate. Primul esec a fost unul surprinzator, inregistrat in "sferturile" Cupei Romaniei. Dupa ce incheiasera la egalitate la sfarsitul anului trecut jocul tur din deplasare cu CSM Alexandria, scor 64-64, un joc in care muresencele conduceau cu 9 puncte dupa trei sferturi, pentru calificarea in final four-ul competitiei le era suficienta o victorie la limita pe teren propriu. Desi ... citeste toata stirea