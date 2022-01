Start slab, dar cu final victorios

In etapa a doua a returului Ligii Nationale de Baschet Feminin, a XV-a a campionatului, BC Sirius Muresul Targu Mures si-a onorat statutul de favorita in partida disputata sambata seara in Sala Sporturilor "Dumitru Colibasi" din Brasov. Muresencele s-au impus cu 78-60 (15-21, 24-19, 16-10, 23-10) in fata formatiei locale CSU Olimpia, dar au avut nevoie de minute bune pentru a se trezi la realitate. Startul partidei a fost favorabil formatiei locale, care obtinusera doar doua victorii in cele 13 ... citeste toata stirea