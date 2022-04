Starturi diferite si emotii in Liga III

Cele doua echipe muresene din seria 9 a Ligii III de fotbal au debutat in jocurile fazei a doua in deplasare. Diferenta dintre obiectivele lor este foarte mare. Unirea Ungheni s-a clasat la finalul sezonului regulat pe locul 3 si participa la turneul play-off, iar Avantul Reghin se va lupta in play-out pentru evitarea retrogradarii. In play-off participa patru echipe, se disputa trei tururi, cu un total de 9 etape, dupa care primele doua vor sustine barajul de promovare in Liga II cu primele ... citeste toata stirea