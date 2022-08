Succese ale popicarelor muresene in Ungaria

Cu doua saptamani inaintea startului noului sezon competitional la popice, echipa feminina Electromures Romgaz Targu Mures a participat saptamana trecuta la editia cu numarul 56 a "Cupei Gocsej", turneu international organizat in Ungaria, la Zalaegerszeg. Dupa mai bine de 12 ani, clubul targumuresean a acceptat invitatia, in dorinta de a relua legaturile stranse de prietenie si colaborare si, nu in ultimul rand, pentru continuarea bunelor relatii in domeniul sportului dintre orasele infratite ... citeste toata stirea