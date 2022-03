Sunt decise semifinalistele in Liga IV

Cu trei etape inaintea incheierii competitiei in Liga IV Elite la fotbal, seria Mures, cele patru semifinaliste sunt decise. In Seria 1 targumuresenele ACS/MSE 1898 si ASA au avantaj consistent fata de a treia clasata. La 9 puncte se afla Kinder Sangeorgiu de Mures, care are si o etapa de stat. ACS/MSE 1898 s-a descatusat din nou, realizand scorul etapei, iar ASA s-a impus tot la scor in deplasare, ambele cu ultimele doua clasate, Tarnava Mica Sangeorgiu de Padure, respectiv ACS Miercurea ... citeste toata stirea