Targu Mures, capitala sahului romanesc timp de o saptamana

Aproximativ 160 dintre cei mai valorosi practicanti ai "sportului mintii" din tara participa, in perioada 4 - 11 iunie, la doua competitii importante de sah care se desfasoara in municipiul Targu Mures sub titulatura de "Festivalul International de Sah": Grand Prix Romania 2022 si Open Targu Mures.Ceremonia de deschidere a competitiei, care este gazduita de Sala Polivalenta a Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures a avut loc ... citeste toata stirea