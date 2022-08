Conducerea Primariei orasului Ungheni a atribuit, recent, companiei Maricris Rent Cons SRL Targu Mures, un contract in valoare de 3.481.913 de lei, fara TVA, pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii pentru obiectivul "Amenajare teren de sport in localitatea Moresti, judetul Mures", informeaza www.licitatiapublica.ro."Amplasamentul studiat se afla in intravilanul ... citeste toata stirea