Turneu reusit pentru poloiste

In cele patru partide de polo feminin pentru categoria U19 disputate in bazinul de la Targu Mures, gazdele de la CSM au obtinut trei victorii si au cedat o singura partida, in ultima etapa, 10-12 (2-1, 1-4, 3-5, 4-2) cu Dinamo Bucuresti. Muresencele antrenate de Cristian Ispir si Andreea Maier (Lungu) au debutat in forta in al doilea turneu din actuala editie, obtinand trei victorii la scor in primele trei partide: 24-9 (4-3, 8-3, 7-1, 5-2) cu Triumf Bucuresti, 19-9 (5-1, 8-4, 5-1, 1-3) cu CSS ... citeste toata stirea