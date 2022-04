Un fel de revansa

Echipa feminina de baschet BC Sirius Muresul Targu Mures a obtinut victoria in prima partida a turneului pentru locurile 5-8 in Liga Nationala. Muresencele au invins in deplasare cu 57-54 (12-21, 14-8, 9-16, 22-9) formatia ACS KSE Targu Secuiesc si mai au nevoie de o singura victorie pentru a-si disputa locul 5 cu invingatoarea duelului CSM Alexandria-Universitatea Cluj. Desi este o slaba consolare, victoria de la Targu Secuiesc poate fi considerata o revansa pentru infrangerea cu 76-68 ... citeste toata stirea