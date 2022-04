Un muresean, reprezentantul Romaniei la "Consiliul Ministrilor Sportului" de la Luxemburg

Secretarul de stat muresean Thomas Moldovan, a reprezentat recent, in data de 4 aprilie, Ministerul Sportului, in delegatia Romaniei la Luxemburg, cu prilejul "Consiliului Ministrilor Sportului"."Reuniunea a fost prezidata de doamna Roxana Maracineanu, ministrul francez al sportului. Dezbaterile au avut ca teme principale: 1 - Rolul partilor interesate din sectorul sportului in apararea valorilor europene si solidaritatea cu poporul ucrainean, in contextul invaziei din Ucraina. 2 - Schimbari ... citeste toata stirea