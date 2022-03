Vicecampion european muresean

Potrivit unui anunt publicat pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mures, www.csmtgm.ro, Biro Krisztian a participat la categoria 74 kg a Campionatului European U23 desfasurat in Plovdiv, Bulgaria, unde a ajuns in finala.,,Sportivul nostru, cu dubla legitimatie CSS-CSM Targu Mures a pierdut finala continentala.Campionatul European U23 s-a desfasurat in Plovdiv (Bulgaria) unde Biro Krisztian a participat la categoria 74 kg, unde a ajuns in finala. Acolo a trebuit sa se ... citeste toata stirea