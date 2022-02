Victorie scontata si necesara

In partida din etapa a XXII-a a Ligii Nationale de Baschet Feminin BC Sirius Muresul Targu Mures s-a impus miercuri in deplasare, 76-65 cu Rapid Bucuresti. Victoria muresencelor era una scontata, totodata necesara in tentativa ocuparii unui loc cat mai bun la finalul sezonului regulat, de care le mai despart patru etape. In aceste conditii, echipa antrenorului Artemie Popa a abordat jocul cu maxima seriozitate. Muresencele s-au distantat rapid pe tabela de marcaj, au castigat primele trei ... citeste toata stirea