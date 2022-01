Victorie si in primul test mai important

Echipa masculina de baschet CSM Targu Mures a obtinut a opta victorie din tot atatea etape disputate in Liga I. Elevii antrenorului George Trif s-au impus in aceasta etapa pe teren propriu cu 96-67 (31-15, 20-17, 28-25, 17-10) in fata formatiei Laguna Bucuresti, una dintre echipele cu evolutii bune in aceasta editie. Oaspetii aveau un singur esec in cele sapte jocuri disputate si o cupau locul secund in clasament. A fost asadar prima confruntare considerata "mai tare", astfel incat jocul a fost ... citeste toata stirea