VIDEO: Marcel Esenter, eveniment unic in sportul muresean

Sala de Sport a Scolii Gimnaziale din Livezeni a gazduit, sambata, 19 februarie, un eveniment unic in sportul muresean. Academia de Baschet GHEPARZII a fostei glorii a baschetului romanesc, cu sediul in micuta localitate adiacenta muncipiului Targu Mures, s-a dotat cu un aparat ultra-performant pentru antrenarea tinerilor baschetbalisti. Este vorba de o masina profesionala de antrenat aruncarea la cos Dr. Dish, achizitionata de Academia GHEPARZII si instalata in Sala Scolii Gimnaziale. Dr. Dish ... citeste toata stirea