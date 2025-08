Thailanda și Cambodgia, în pragul războiului. Ce a dus la redeschiderea conflictului?

Cel puțin nouă civili au fost uciși joi în Thailanda, în contextul unor schimburi de foc intense între trupele thailandeze și cambodgiene, în apropierea unui templu disputat. Incidentul a survenit la câteva ore după ce Phnom Penh a expulzat ambasadorul thailandez și și-a rechemat propriul reprezentant diplomatic. Criza a culminat cu o ruptură diplomatică și afectează relațiile turbulente dintre cele două state, relatează AFP, Reuters și AP.

Armata thailandeză a confirmat că a lansat lovituri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, vizând poziții militare. Ministerul Apărării de la Phnom Penh afirmă că bombardamentele au avut loc lângă templul antic Preah Vihear. Conform declarației purtătorului de cuvânt thailandez Surasant Kongsiri, un băiat de 5 ani și alți doi civili au fost grav răniți după ce forțele cambodgiene au deschis focul asupra regiunii Surin din Thailanda.

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.