Tragedie în Thailanda: Cel puțin 13 oameni au murit într-un club de noapte după izbucnirea unui incendiu VIDEO

În urma unui incendiu izbucnit într-un club din oraşului turistic Pattaya din Thailanda, cel puţin 13 persoane au murit şi alte 40 au fost rănite.

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, la ora 01.00, la Mountain B, în districtul Sattahip, a declarat pentru AFP un membru al echipei de ajutor a Fundaţiei Sawang, Rojanathammasathan. Incendiul a fost stins în jurul orei 04.00 dimineaţa, potrivit acestei surse.

Un videoclip difuzat de echipele de salvare arată clădirea în flăcări din care mai multe persoane încearcă să scape, în mijlocul unui fum negru şi gros.

Regulile elementare de siguranţă sunt adesea ignorate în Thailanda, o destinaţie populară pentru turiştii occidentali şi asiatici.

La 1 ianuarie 2009, un incendiu într-un club de noapte din Bangkok, Santika, a ucis 67 de persoane, iar mulţi turişti occidentali au fost răniţi. Incendiul a izbucnit din cauza artificiilor declanşate când cânta trupa rock "Burn". Proprietarul a fost condamnat pentru neglijenţă la trei ani de închisoare.

În 2012, patru persoane au murit într-un incendiu într-un club de noapte din oraşul turistic Phukhet (sud), cauzat de o problemă electrică.

Gosssshhhh!!!! Seeing people walking out of the bar while literally burning and just let themselves be burned makes my heart sanked. Like literally they're just helplessly walking out and idk why some people just look at them instead of helping them.#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ออฟกัน pic.twitter.com/RZEUMy6Ba3