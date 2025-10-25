Regina-mamă Sirikit a Thailandei, o figură puternică a monarhiei, a decedat la 93 de ani. Era numită și „Jackie Kennedy a Asiei”

Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soţia lui Bhumibol Adulyadej, care a domnit peste Thailanda timp de 70 de ani, şi mama actualului monarh, a decedat la vârsta de 93 de ani, marcând o schimbare de eră pentru puternica monarhie thailandeză.

„Starea de sănătate a Majestăţii Sale s-a deteriorat şi a decedat vineri seara la spitalul Chulalongkorn din Bangkok”, a indicat palatul într-un comunicat, adăugând că regele Vajiralongkorn a cerut tuturor membrilor familiei regale să respecte un an de doliu.

Supranumită în tinereţe „Jackie Kennedy a Asiei”, Sirikit a format împreună cu Bhumibol Adulyadej, care a domnit sub numele de Rama IX, un cuplu glamour şi puternic care a consolidat locul monarhiei în inima societăţii thailandeze.

Acest deces l-a determinat pe prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul să amâne plecarea sa de sâmbătă la summitul ASEAN din Malaysia, dar acesta a declarat că doreşte să se deplaseze acolo pentru a semna un acord de pace cu Cambodgia în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.

„Este o pierdere imensă pentru naţiune”, a declarat Anutin Charnvirakul.

Emoţia populară va fi fără îndoială puternică şi se aşteaptă o serie de omagii, deoarece, în Thailanda, regele este considerat în mare măsură părintele naţiunii şi un simbol al idealului budist. Fervoare generată de această figură semi-divină are puţine echivalente în lumea modernă, notează AFP.

Ţara a respectat un an de doliu oficial pentru Bhumibol, decedat în octombrie 2016 şi incinerat un an mai târziu, în urma unei ceremonii grandioase.

Încă de sâmbătă dimineaţă, prezentatorii de ştiri televizate erau îmbrăcaţi în negru, semn că perioada de doliu pentru Sirikit a început şi pentru public.

Slăbită în urma unui accident vascular cerebral, ea nu mai apăruse în public de ani de zile, dar nu este neobişnuit să întâlneşti portretul ei încadrat în aur în faţa unor clădiri publice, în magazine sau în case particulare.

„Auzisem că nu se simţea bine şi, având în vedere că avea peste 90 de ani, ştiam că această zi va veni”, a declarat sâmbătă dimineaţa la Bangkok Sasis Putthasit, o menajeră în vârstă de 53 de ani.

„Sunt tristă pentru că era o figură maternă pentru ţară, iar acum nu mai este”, a adăugat ea.

Ziua lui Sirikit, pe 12 august, marca Ziua Mamei în Thailanda.

Sirikit a avut patru copii din căsătoria cu Bhumibol, celebrată în 1950, când ea avea 17 ani, dintre care un singur fiu, Maha Vajiralongkorn, care i-a succedat tatălui său.

Această aristocrată, fiica unui diplomat care a fost ambasador la Paris, a crescut în principal în Europa, unde l-a cunoscut pe viitorul ei soţ, pe atunci student în Elveţia.

În anii 1960, ei au conferit monarhiei thailandeze o imagine modernă: mereu îmbrăcată la modă, Sirikit frecventa în special concertele de jazz, pe care Bhumibol le îndrăgea, şi poza în revistele pentru femei.

Cuplul l-a întâlnit şi pe Elvis Presley în 1960, în timpul unui turneu în Statele Unite.

Deşi a rămas foarte respectată, în 2020, familia regală s-a confruntat cu o val de proteste care a mobilizat zeci de mii de tineri care cereau în stradă reforme politice. Printre revendicările lor se număra o reformă a monarhiei şi a legii foarte stricte privind lezmajestatea care o protejează, având ca rezultat o autocenzură foarte puternică.

În ultimii ani, numeroşi thailandezi au fost condamnaţi la pedepse grele cu închisoarea pentru că l-au defăimat pe rege şi pe familia sa.

Deşi familia regală este considerată o figură care depăşeşte diviziunile ideologice şi s-a abţinut întotdeauna de la orice comentariu, Sirikit a participat în 2008 la înmormântarea unui manifestant al „cămăşilor galbene”, acei susţinători ai regelui şi ai ordinii tradiţionale a căror rivalitate cu „cămăşile roşii” ale fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra a dominat mult timp politica thailandeză.

Şi astăzi, această diviziune rămâne foarte prezentă în Thailanda, care a cunoscut mai multe lovituri de stat reuşite de la instaurarea monarhiei constituţionale în 1932.

Palatul nu a confirmat încă succesiunea actualului rege, care a împlinit 73 de ani în iulie. El are şapte copii, de la trei femei diferite, dar a renegat patru dintre fiii săi.

Are un fiu, Dipangkorn Rasmijoti, în vârstă de 20 de ani, şi două fiice, Sirivannavari Nariratana, în vârstă de 38 de ani, şi Bajrakitiyabha Mahidol, în vârstă de 46 de ani, care este încă internată în spital după o problemă cardiacă ce i-a provocat pierderea cunoştinţei în decembrie 2022.

