Dezamăgirea cruntă a unui român revenit din Thassos: ”Nu e la fel de iute ca cea de la noi”

Un român care a revenit recent din vacanța petrecută pe insula Thassos și-a exprimat dezamăgirea legată de faptul că nu s-a întors acasă cu câteva kilograme de ceapă grecească.

Postarea a apărut pe un grup de Facebook destinat vacanțelor, Forum Thassos.

”Am observat că ceapa în Grecia nu este la fel de iute ca cea de la noi. Când am plecat din Thassos am uitat complet să îmi cumpăr câteva kilograme de ceapă. Vă rog frumos cine pleacă de pe insulă, și are o inimă mare, să fie din București sau Ilfov, fac cinste cu un bax de bere. Mulțumesc frumos!”, a fost mesajul care a stârnit numeroase reacții.

”Și castraveții sunt diferiți. Salata grecească nu are deloc acelasi gust dacă o faci în România”, a completat altcineva.

”Am cumpărat din două magazine diferite și era la fel de iute ca și a noastră. În restaurante cred că folosesc un anume soi de ceapă care într-adevăr nu este iute”, a spus o altă persoană.

