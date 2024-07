Incendii pe insula grecească Thassos. Focul a fost declanșat de fulgere puternice FOTO

Fulgere puternice au declanşat miercuri, 3 iulie, două incendii pe insula grecească Thassos, la o zi după ce pompierii reuşiseră să domolească incendiile de vegetaţie alimentate de vânturi neobişnuit de puternice pe alte două insule, relatează Reuters.

Peste 30 de pompieri ajutaţi de 13 maşini de intervenţie, un avion şi două elicoptere încercau să stingă flăcările care mistuiau terenuri forestiere, pe două fronturi, pe insula din nordul Mării Egee, aflată la 306 km nord de Atena.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, incendiile de vegetaţie au devenit mai frecvente şi mai devastatoare în Grecia în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, perturbând frecvent turismul de vară, în timp ce milioane de persoane se îndreaptă spre insulele ţării.

În mod normal, ploaia ar fi o binecuvântare în zonele care nu au mai văzut o picătură de luni de zile, dar fulgerele care au însoţit-o au înrăutăţit lucrurile în Thassos.

