"Voi întreba o tâmpenie..." Ce vrea să știe un român care merge pentru prima dată în Thassos

Insula grecească preferată de români mai are încă multe secrete. Un turist care merge pentru prima dată în Thassos vrea să știe dacă să își ia cazare cu piscină sau fără.

Un turist român din Constanța, care merge pentru prima dată în Thassos, nu este hotărât ddacă să își ia cazare cu piscină, temându-se de temperaturile reci ale mării.

"Voi întreba o tâmpenie... probabil așa vor spune mulți. Prima dată când vom călători în Thassos. Mergem cu 2 copii. Dilema este următoarea: să alegem cazare cu piscina sau fără?

De ce am luat în calcul piscina? In ideea că poate nimerim apa rece (suntem din Constanta...și, in funcție de curenți sunt zile in mijlocul verii când apa este foarte rece).

Tot cântăresc plusuri și minusuri... Citind aici pe grup am în plan să bifăm mai multe plaje, deci timp de piscina nu ar fi... Merit[ cazarea cu piscină?", a întrebat turistul român pe un forum dedicat insulei Thassos.

În proporție covârșitoare, răspunsurile au fost împotriva piscinei. "Ați ales Grecia pentru marea limpede și fără alge, nu pentru piscina cu clor pe care o găsiți și la Constanța. Cum majoritatea cazărilor sunt lângă plaja sau la mica distanță, nu merită să stați lângă un lighean cu clor, in loc sa inhalați aerosolii de pe malul marii".