SUA: Doi jihadisti ai gruparii Stat Islamic supranumiti 'The Beatles' au pledat nevinovat

Supranumiti astfel de catre ostatici din cauza accentului englez al membrilor lui, Alexanda Kotey, 36 de ani, si El Shafee Elsheikh, 32 de ani, au comparut prin legatura video in fata tribunalului federal din Alexandria, in apropiere de Washington.Prin intermediul avocatilor lor, cei doi indivizi au pledat nevinovat si au cerut sa fie judecati de un juriu. Ei au renuntat, totodata, la dreptul lor la un proces rapid, in 90 de zile, un obiectiv greu indeplinit, potrivit tuturor partilor, din cauza complexitatii dosarului."Doresc organizarea unui proces cat mai repede posibil", dar "este nevoie de timp pentru se face dreptate in acest caz", a comentat judecatorul T.S. Ellis II stabilind urmatoarea audienta la 15 ianuarie.Pana atunci, dovezile - care contin informatii confidentiale - vor fi transmise apararii celor doi, transferati miercuri din Irak in Statele Unite si incarcerati intr-un loc tinut secret din Virginia.Cu o zi inainte, un mare juriu i-a inculpat pentru rapirea si moartea a patru americani: jurnalistii James Foley si Steven Sotloff, a caror decapitare in 2014 a fost folosita ca material de propaganda ce a socat opinia publica, si lucratorii umanitari Kayla Mueller si Peter Kassig.Celor doi indivizi, care au crescut si s-au radicalizat in Regatul Unit inainte de a se alatura SI in Siria in 2012, li s-a retras intre timp cetatenia britanica.Potrivit unor centre de studii americane, ei au facut parte dintr-un cvartet care a rapit si decapitat 27 de ostatici, inclusiv civili sirieni.