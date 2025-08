Prima parte din noua aventură „The Fantastic 4” ajunge în cinematografe – VIDEO

The Fantastic 4 ajunge în cinematografe FOTO: X/ @ShowbizSimon

Cei 4 Fantastici: Primii Pași/ The Fantastic 4: First Steps, filmul care deschide Faza 6 a Universului Marvel, ultima din Saga Multiversului, ajunge în cinematografele din România pe 25 iulie, cu avanpremiere începând din 23 iulie, și va putea fi vizionat în formatele 2D, 3D, Dolby Atmos, IMAX 3D și 4DX 3D.

Următorul titlu din serie, Avengers: Doomsday, este programat pentru lansare în decembrie anul viitor.

Inspirat de celebra bandă desenată lansată în 1961 (de către Stan Lee și Jack Kirby), care a introdus prima familie de supereroi Marvel, Fantastic Four: First Steps aduce un omagiu acestor începuturi legendare. Filmul reînvie spiritul poveștii originale și rememorează prima adaptare cinematografică majoră din 2005, într-o reinterpretare spectaculoasă, menită să cucerească atât fanii Universului Marvel, cât și noile generații.

Plasat într-un univers retro-futurist inspirat de anii ’60, Fantastic Four: First Steps reimaginează începuturile legendarei echipe Marvel, urmărind parcursul lui Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Femeia Invizibilă (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torța Umană (Joseph Quinn) și Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach), prinși între provocările vieții de zi cu zi și rolul neașteptat pe care soarta l-a rezervat pentru fiecare dintre ei. Când o forță cosmică de neoprit -Galactus (Ralph Ineson)- amenință întreaga existență a planetei, iar enigmaticul Silver Surfer (Julia Garner) prevestește apropierea catastrofei, cei patru eroi sunt nevoiți să își pună la încercare loialitatea, curajul și legăturile care îi unesc, într-o confruntare în care miza depășește cu mult simpla luptă dintre bine și rău.

Ca parte a echipei de distribuție a lungmetrajului se regăsesc și alte nume, precum: Natasha Lyonne (Russian Doll), Paul Walter Hauser (Black Bird), Sarah Niles (Ted Lasso) și Mark Gatiss (Sherlock).

Regizat de Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps este produs de Kevin Feige și Mitch Bell, iar Louis D’Esposito, Grant Curtis, Tim Lewis și Robert Kulzer semnează producția executivă.

