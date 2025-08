„The Fantastic Four: First Steps” debutează pe primul loc la box office cu 118 milioane de dolari VIDEO

„The Fantastic Four: First Steps”, cea mai recentă adaptare a benzilor desenate Marvel, a debutat în weekend la box office cu 118 milioane de dolari din 4.125 de cinematografe nord-americane. Aceste vânzări de bilete au depășit cu puțin așteptările de 100-110 milioane de dolari, scrie Variety.

„Fantastic Four”, o aventură retro-futuristă cu Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach și Joseph Quinn în rolul echipei titulare, a strâns încă 100 de milioane de dolari la box office-ul internațional, un total global de 218 milioane de dolari. Regizat de Matt Shakman, filmul îi urmărește pe cei patru: Mister Fantastic (Pascal), Femeia invizibilă (Kirby), The Thing (Moss-Bachrach) și Torța umană (Quinn) în timp ce își protejează lumea de o ființă cosmică devoratoare de planete.

Pe baza rezultatelor inițiale, „The Fantastic Four: First Steps” se prefigurează a fi o victorie necesară pentru Marvel Studios. Imperiul benzilor desenate, care a devenit cel mai de încredere producător de succese de la Hollywood, s-a confruntat cu mari dificultăți în ceea ce privește coerența comercială în ultimii cinci ani. Compania a reușit în vremuri post-pandemice cu producții conduse de figuri familiare precum „Spider-Man: No Way Home”, „Deadpool & Wolverine” și „Black Panther: Wakanda Forever”.

„The Fantastic Four” a costat peste 200 de milioane de dolari pentru a fi produs și trebuie să mențină ritmul pentru a evita soarta altor filme Marvel recente, precum „Captain America: Brave New World” (debut de 100 de milioane de dolari în patru zile) și „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (106 milioane de dolari), care s-au prăbușit după începuturi puternice. Cu toate acestea, aceste filme au fost slab recenzate. „First Steps” beneficiază de o publicitate pozitivă, inclusiv un scor de 88% pe Rotten Tomatoes și o notă încurajatoare de „A-” în sondajele CinemaScore. În plus, nu există practic nicio concurență la orizont în ceea ce privește filmele de succes pentru toate categoriile de public.

„The Fantastic Four: First Steps” este al patrulea cel mai mare debut al anului pe piața internă, după „A Minecraft Movie” (162 milioane de dolari), „Lilo & Stitch” (146 milioane de dolari) și „Superman” (125 milioane de dolari). „Fantastic Four” a fost lansat la două weekenduri după „Superman”, care a coborât pe locul al doilea cu 24,9 milioane de dolari după ce a rulat pe 3.930 de ecrane, un declin de 57% față de precedenta sa lansare. Adaptarea Warner Bros. și DC Studios a generat 289,5 milioane de dolari la nivel național și 502,7 milioane de dolari la nivel global.

Locul al treilea în clasamentul american a revenit filmului Universal „Jurassic World Rebirth”, cu 13 milioane de dolari obținuți în 3.550 de săli în al patrulea weekend de la debut. Epopeea dinozaurilor, care a repornit franciza cu Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali, a avut încasări de 301 milioane de dolari în America de Nord și de 718 milioane de dolari la nivel mondial. Toate filmele din franciză au încasări de 1 miliard de dolari la nivel global.

Producția Apple „F1: The Movie” a urcat pe locul patru, cu 6,2 milioane de dolari în al cincilea weekend. Acesta este un declin de 37% față de weekendul precedent, aducând vânzările de bilete la 165,6 milioane de dolari la nivel național și 509 milioane de dolari la nivel mondial. Este un rezultat foarte încurajator pentru o producție originală, destinată adulților, și este de departe filmul Apple cu cele mai mari încasări. Drama de curse, cu Brad Pitt în rolul principal, a costat 250 de milioane de dolari, fără a include eforturile sale de marketing la nivel mondial.

Musicalul animat „Smurfs” de la Paramount a completat top 5 cu 5,4 milioane de dolari din 3.504 săli, o scădere de 50% față de debutul dezamăgitor de 11 milioane de dolari. Filmul de familie a câștigat 22,7 milioane de dolari la box office-ul național și 46 de milioane de dolari la nivel internațional, pentru un total de 69 de milioane de dolari la nivel mondial. „Smurfs” a fost realizat cu 58 de milioane de dolari.

