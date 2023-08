O formație de top a invitat un rus să cânte la tobe în timpul unui concert: cum a reacționat publicul din Georgia VIDEO

Spre finalul concertului, care a avut loc marţi seară în Batumi, trupa a invitat un bărbat să cânte la tobe cu ei în timpul melodiei „For Reasons Unknown”.

Trupa The Killers şi-a cerut scuze după ce solistul Brandon Flowers a fost huiduit pentru că a adus un fan rus pe scenă la un concert din Georgia - fost stat sovietic invadat de Rusia în 2008 - şi a îndemnat publicul să se gândească unii la alţii ca la „fraţi şi surori”, potrivit The Guardian.

„Nu cunoaştem eticheta din această ţară, dar acest tip este rus”, spune Flowers mulţimii, care a răspuns cu un amestec de urale şi huiduieli. „Sunteţi de acord ca un rus să vină aici?”.

Part of the audience left concert of @thekillers at the Black Sea Arena in Georgia in protest after amid booing the group’s frontman who invited a Russian drummer to the stage and said everyone are “brothers and sisters” pic.twitter.com/mhtklWIOKf