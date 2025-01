Când și unde va fi difuzat al doilea sezon al serialului „The Last of Us”

„The Last of Us” . Foto: Youtube/KH Studio

Al doilea sezon al serialului HBO „The Last of Us”, adaptat după celebrul joc video, cu Pedro Pascal şi Bella Ramsey, va fi difuzat în aprilie 2025.

La CES, cel mai mare târg de tehnologie din lume, care a început marţi, în Las Vegas, Neil Druckmann, co-creator, scenarist şi producător executiv al serialului, a dezvăluit că sezonul 2 al serialului cu Pedro Pascal şi Bella Ramsey va fi lansat în aprilie 2025.

Un teaser de 30 de secunde a fost, de asemenea, dezvăluit în timpul anunţului.

Potrivit teaserului, cele şapte noi episoade ale serialului vor fi fidele atmosferei jocului video original, care îi urmăreşte pe Joel, un contrabandist distrus de moartea fiicei sale, şi Ellie, o adolescentă pe care trebuie să o protejeze, într-o lume distrusă de o pandemie.

Trailerul prezintă şi noi personaje interpretate de Catherine O'Hara („Beetlejuice”), Jeffrey Wright („Casino Royale”) şi Isabela Merced („Alien: Romulus”). Actriţa Kaitlyn Dever o va interpreta pe Abby, unul dintre personajele centrale ale acestui al doilea sezon.

Sezonul 2 are loc la cinci ani după acţiunea din primul sezon. Acesta va cuprinde doar şapte episoade - faţă de nouă pentru sezonul 1 - şi nu va acoperi întreaga intrigă a jocului video „The Last of Us Part 2”. Un sezon 3 este deja în pregătire.

Primul sezon din „The Last of Us”, în 2023, a bătut recorduri de audienţă pe HBO. Cu 4,7 milioane de telespectatori, episodul 1 a fost cel mai urmărit pilot al canalului în ultimii 10 ani, după „House of the Dragon”.

