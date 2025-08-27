The Real Estate Event 2025: The LEGACY - Călătoria celor 35 de ani de real estate în România

The Real Estate Event (TREE), platforma de conferințe și networking, organizează pe 11 septembrie 2025, la Restaurant Diplomat & Loft Diplomat București, o ediție aniversară sub tema “The LEGACY”, marcând 35 de ani de evoluție și consolidare a pieței imobiliare din România. Evenimentul reunește liderii care au pus bazele acestei industrii și reprezentanții noii generații de antreprenori și investitori, într-un cadru de dialog strategic, inspirație și conștientizare. Ediția din acest an cuprinde conferința The Real Estate Event, Gala de recunoaștere a performanței – Trofeul Excelenței și introduce Coffee Table Book – The LEGACY Edition, prima carte de colecție din România dedicată exclusiv istoriei pieței de real estate, realizată într-un format editorial premium.

Obiectivul The Real Estate Event 2025 este de a crea o experiență definitorie pentru industria imobiliară din România, reunind lideri, vizionari și profesioniști din domeniu pentru o serie de momente cu adevărat memorabile. Evenimentul oferă perspective strategice asupra viitorului industriei, completate de insight-uri valoroase, lecții învățate și povești de succes ale fondatorilor care au pus bazele acestei piețe după 1990. The Real Estate Event creează contextul prin care să putem înțelege cum s-au construit reperele pieței și care sunt direcțiile viitoare pentru o dezvoltare sustenabilă și relevantă.

Tema din acest an, The LEGACY, este o invitație la reflecție asupra modului în care România a fost transformată prin viziunea și perseverența celor care au modelat piața imobiliară modernă. De la primele proiecte rezidențiale din anii ‘90, până la proiecte mixed-use și dezvoltări urbane integrate, evenimentul aduce în prim-plan oameni și companii care au lăsat în urmă repere durabile pentru generațiile viitoare.

The Real Estate Event 2025 aduce o recunoaștere a performanței prin Trofeul Excelenței – The LEGACY Edition , o gală de premiere dedicată companiilor și liderilor care au influențat decisiv evoluția pieței imobiliare și au contribuit la transformarea orașelor din România în ultimele trei decenii și jumătate. Este un gest de recunoaștere pentru excelența în industrie și pentru moștenirea valoroasă lăsată generațiilor viitoare.

„Tema The LEGACY marchează un moment de referință pentru istoria pieței imobiliare din România. La 35 de ani de la tranziția la economia de piață și de la apariția primelor inițiative antreprenoriale în domeniul real estate, este momentul oportun să ne oprim și să privim în urmă cu recunoștință, dar și cu responsabilitate față de direcția pe care o conturăm pentru viitor. Celebrăm astfel, atât istoria, cât și viitorul unei industrii care joacă un rol esențial în dezvoltarea sustenabilă a României. THE REAL ESTATE EVENT își propune să devină vocea comunității din real estate, un spațiu în care se unesc oameni, idei și viziuni, așa cum o susține și motto-ul nostru Uniting People, Inspiring Visions”, declară Loredana Popa, Fondator & CEO, RETAIL365 și concept-creator al The Real Estate Event.

Conferința din 11 septembrie, parte din ediția aniversară The LEGACY, va reuni un line-up de vorbitori de excepție, iar în cadrul celor trei paneluri principale, invitații vor aborda teme esențiale pentru viitorul pieței, într-o distribuție curatoriată cu atenție, care aduce împreună experiența fondatorilor, perspectiva noii generații și viziunea creativă a celor care modelează dezvoltarea urbană, investițiile și tendințele pieței.

Panel 1 – România 2035 – Viitorul dezvoltării rezidențiale în marile orașe și regiunile emergente.

Panel 2 – Motorul creșterii în următorul deceniu – Cum ne adaptăm într-o piață imobiliară în continuă schimbare?

Panel 3 – THE LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi.

Evenimentul reunește peste 150 de profesioniști la conferință și peste 650 de participanți la petrecerea de networking – dezvoltatori, investitori, antreprenori, consultanți și furnizori de servicii din industrii conexe.

COFFEE TABLE BOOK – The LEGACY Edition

Pentru a onora tema din acest an “The LEGACY” am adunat, structurat și pus în context cele mai relevante repere și perspective care definesc evoluția industriei imobiliare din România. Tratăm moștenirea nu doar ca pe o formă de recunoaștere a trecutului, ci și ca pe un act de responsabilitate și încredere în viitorul acestei industrii.

În cadrul conferinței, vom anunța selecția de interviuri cu deschizătorii de drumuri– cei care au contribuit la formarea pieței locale, care alături de analize de piață și insight-uri valoroase din segmentele rezidențial, office, retail, industrial și investițional, completate de cifre, imagini și momente reprezentative ale ultimilor 35 de ani, conturează o radiografie completă a transformărilor imobiliare din ultimele trei decenii.

Toate aceste contribuții se regăsesc în volumul aniversar The LEGACY Edition – Coffee Table Book, a cărui lansare oficială va avea loc în luna noiembrie și care marchează un moment editorial unic pe piața din România. Este prima carte de colecție dedicată exclusiv istoriei real estate-ului românesc, documentată prin perspectiva companiilor și a liderilor care au construit această industrie pas cu pas.

Conținutul este curatoriat sub coordonarea editorială a lui Ionuț Bonoiu – jurnalist și strateg media cu peste 25 de ani de experiență în presa de business, Fondator al BusinessPedia.ro și Head of Context & Clarity la platforma Termene.ro.

Proiectul este realizat cu sprijinul și expertiza celor mai prestigioase companii de consultanță din domeniu – SVN Romania, Cushman & Wakefield Echinox, CBRE Romania și Colliers – care contribuie cu analize, perspective și repere esențiale pentru conturarea unei imagini relevante și consistente a evoluției real estate-ului românesc.

Ediția aniversară din 2025 continuă parteneriatul dintre RETAIL365 și www.ziare.com contribuind la vizibilitatea platformei The Real Estate Event și facilitând diseminarea mesajelor cheie către industrie și publicul larg.

„Ne face plăcere să continuăm acest parteneriat strategic, care aduce în prim-plan liderii și viziunile ce modelează industria imobiliară din România. Prin colaborarea dintre RETAIL365 și platforma www.ziare.com, accesată de peste 4 milioane de utilizatori lunar – susținem promovarea inițiativei The Real Estate Event pentru dezvoltarea sustenabilă și un impact tangibil în business” – Daniel Dragomir, CEO & Publisher Ziare.com.

Detaliile The Real Estate Event - Conference & Networking Party 2025 sunt disponibile pe www.therealestateevent.ro.

Mulțumiri speciale partenerilor care ne sunt alături în construirea acestei ediții aniversare:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, HAGAG, InteRo Property Development, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, Uniunea Arhitecților din România.

Despre THE REAL ESTATE EVENT

MANIFESTO: THE REAL ESTATE EVENT este mai mult decât o conferință, este incubatorul viitorului imobiliar și o platformă de conexiune între toți cei care au un impact asupra industriei. Suntem determinați să fim un accelerator care transformă viziunile îndrăznețe în realități tangibile, modelând un viitor imobiliar care să fie cu adevărat în beneficiul tuturor.

Co-organizatori RETAIL365 și Ziare.com

RETAIL365, companie de consultanță de top din România, ce oferă soluții inovatoare de business și marketing pentru diferite industrii, cu un accent special pe retail, real estate și proiecte mixed-use. Cu peste un deceniu de experiență, RETAIL365 a construit un portofoliu de proiecte de succes și activează ca o soluție completă, identificând, integrând și coordonând eficient resursele colaboratorilor pentru a atinge obiectivele și a îmbunătăți performanța.

Ziare.com este unul dintre cele mai importante site-uri de știri din România, fiind folosit drept sursă de informare de circa 4 milioane de utilizatori unici pe lună. Funcționând sub deviza ”Orice știre importantă în maximum 10 minute”, acest angajament este asumat de o echipă de circa 30 de oameni din care fac parte jurnaliști specializați în domenii importante precum politic, economic, justiție, actualitate, sănătate sau educație.

