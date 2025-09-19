Adi Steiner (STC Partners) la The Real Estate Event: Quartier Ferdinand este primul nostru proiect mare care se încadrează în standardul nZEB. Acesta este, din punctul nostru de vedere, viitorul

Adi Steiner, partener în cadrul STC Partners, a participat pe data de 11 septembrie la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Prezent în primul panel al evenimentului, acesta a vorbit despre proiectele în care este angajată compania STC Partners, despre relația cu autoritățile, dar și despre felul în care mai arată profilul cumpărătorului în acest moment.

Astfel, la întrebarea moderatorului care a cerut detalii despre proiectul pe care compania îl dezvoltă într-o zonă semicentrală din București, reprezentantul STC Partners a vorbit despre proiectul Quartier Ferdinand, care este dezvoltat, așa cum sugerează și numele, pe bulevardul Ferdinand, care va avea 170 de apartamente și care este, după spusele lui Adi Steiner, primul proiect mai mare al companiei care se încadrează în standardul nZEB, adică clădiri cu consum de energie aproape zero.

Acest tip de standard, de altfel, fiind, conform antreprenorului, direcția în care merg și dezvoltările STC, mai precis de sustenabilitate și costuri foarte reduse.

„Acesta este, din punctul nostru de vedere, viitorul, cu atât mai mult cu cât politicul duce costurile energiei la un nivel care ajunge să ne usture pe toți la buzunare”, a explicat Adi Steiner.

De asemenea, acesta a mai vorbit și despre un alt proiect STC Partners aflat în derulare, situat în Pipera.

Ads

Dar acest proiect, care va fi livrat în două faze a câte 250 de apartamente fiecare, conform lui Adi Steiner, este, pentru moment, în faza de planificare urbană și va mai dura un timp până să se materializeze.

Asemenea altor speakeri din panel, Adi Steiner a amintit la rândul lui că dialogul cu autoritățile nu este unul ușor.

„În acest moment este foarte dificil pentru noi să dezvoltăm proiecte în zona urbană. Observăm că până și pentru un proiect care este deja început, în derulare, este foarte greu să iei aprobări chiar și pentru lucruri simple, cum ar fi branșamentele electrice. Acest aspect este prin urmare foarte provocator zi de zi și chiar și atunci când căutăm contactul cu autoritățile, descoperim că este foarte greu să ajungem la ele, asta ca să nu mai vorbim de a ajunge la un numitor comun”, a explicat antreprenorul.

Nu în ultimul rând, Adi Steiner a schițat și portretul-robot al clienților, explicând faptul că aceștia sunt tot mai pretențioși, motiv pentru care STC Partners face tot posibilul să le îndeplinească dorințele.

Ads

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads