Adi Steiner (STC Partners) la The Real Estate Event: "Am lansat un nou proiect, 170 de apartamente într-o zonă realmente urbană a orașului” VIDEO

Adi Steiner, managing partner în cadrul STC Partners, a participat joi, 12 septembrie, la ediția inaugurală a The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com și Retail365. Acesta a discutat inclusiv despre cum se adaptează dezvoltatorul la contextul bucureștean, spunând că achiziționează proiecte care au cel puțin plan urbanistic zonal.

Cu privire la proiectele din ultima perioadă ale STC Partners, Steiner a spus că firma a căutat să asigure continuitate, pentru a-și putea păstra echipele.

"Portofoliul nostru a început cu un proiect mai mic, în 2020, numit Quartier Gramont, care a fost finalizat în 2021, complet vândut. Am început în 2022 o nouă dezvoltare, numită Quartier Azuga, în apropiere de noul pasaj Colentina. Avem acolo două faze de proiect, prima cu 100, iar a doua cu 140 de apartamente. Tocmai ce am avut săptămâna această recepția pentru prima fază, iar livrarea către clienți se va face cel mai târziu la finalul anului, după ce terminăm cu documentația birocratică. Durează mult, iar a doua fază va fi livrată în aproximativ un an. În paralel, am căutat pe piață să ne extindem și să ne desfășurăm, bineînțeles, căutând continuitate pentru echipele noastre, cu un mare efort. Este foarte important să păstrăm activele umane în compania noastră și să le oferim continuitate", a declarat Steiner.

În contextul actualului cadru urbanistic, STC Partners caută să cumpere proiecte care au deja autorizații, spunând că pragul minim este să aibă PUZ.

"Dat fiind acest context în București, am fost foarte atenți în analiza noastră cu privire la direcția în care să mergem și la proiectele pe care le căutăm. Am găsit un teren în Sectorul 2, pe Bulevardul Ferdinand, pentru un proiect nou, care se va numi Quartier Ferdinand, cu aproximativ 170 de unități și spații comerciale în jur. Acesta este noul nostru proiect, care se suprapune peste cel curent, și are un termen de livrare de aproximativ doi ani. În paralel, facem verificările prealabile pentru următorul proiect pentru a ne consolida pe termen lung. Bineînțeles, este dificil să alegem atent proiectele, în contextul cadrului actual. (...) Acum, cumpărăm proiecte care au cel puțin PUZ", a spus Steiner.

Moderatorul discuției avocatul Gabriel Biriș, co-managing partner la Biriș/Goran, l-a întrebat pe vorbitor dacă STC Partners a fost afectată în vreun fel de modificările din ultimii ani legate de cota de TVA aplicată locuințelor noi.

"Nu, nu ne-a afectat. A fost derutant pentru toată lumea, a trebuit să discutăm cu consultanții noștri fiscali, dar la finalul zilei acest impact este la fel pentru toți dezvoltatorii, toată lumea de pe piață joacă la fel. Bineînțeles, vom pierde niște clienți, pentru că ei aveau un anumit buget, iar creșterea cu patru puncte procentuale, până la 9% îi face să nu își mai permită (locuința - n.r.), dar nu a existat un impact real", a explicat Steiner.

Întrebat încotro s-ar orienta STC Partners dacă Bucureștiul nu ar mai reprezenta o opțiune, Steiner a indicat în primul rând județul Ilfov.

"Prima țintă pentru noi, în contextul în care ne concentrăm pe București, este zona județului Ilfov, unde suntem concentrați pe analiza parcelelor în prezent. Totodată, din mai multe studii de piață, știm că în momentul în care ne vom dezvolta în continuare în viitor, că Iașiul este prima piață către care ne vom îndrepta", a declarat Adi Steiner.

Acesta a răspuns la câteva întrebări pentru Ziare.com, în afara conversației din panel, privind noul proiect al STC Partners, Quartier Ferdinand, în apropiere de Foișorul de Foc.

"Într-adevăr, am lansat un nou proiect, pe care îl vom începe cât de curând în execuție. Vom seta un nou standard aici, în special în ceea ce privește dezvoltarea verde. Va fi un proiect fără vreo sursă de energie bazată pe combustibili fosili. Va fi 100% alimentat de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și așa mai departe. Ca scară, va avea 170 de apartamente și va fi un proiect unică într-o zonă realmente urbană a orașului", a spus Steiner.

Referitor la Quartier Azuga, dezvoltatorul a spus că a doua fază a proiectului este în desfășurare, iar clienții sunt interesați să cumpere, mai ales după ce au văzut rezultatele din prima fază.

"În Quartier Azuga, tocmai ce am terminat prima fază a proiectului, cu 101 de apartamente. Am avut recepția la primărie în această săptămână. Acum, rămâne ca munca noastră cu documentele să fie gata pentru a putea livra apartamente până la final de an către clienți. Faza a doua, cu 140 de apartamente, este în desfășurare și va fi livrată până la finalul anului următor. Vânzările merg extrem de bine, în special atunci când clienții văd peisajul și își pot imagina mai bine ce calitate va avea proiectul pe care îl livrăm la final. Aceste este mereu un punct de declanșare, unde vânzările se lansează din nou, după perioada de pre-vânzare și în timpul procesului de construcție. Bineînțeles, calitatea din prima fază ajută foarte mult la vânzările pentru a doua fază", a mai declarat Steiner.

The Real Estate Event

