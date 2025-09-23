Adinel Tudor (Evo Properties) la The Real Estate Event: ”Avem câteva premiere pentru dezvoltările din București”

Adinel Tudor, Chief Executive Officer Evo Properties, a participat la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com, din 11 septembrie, Prezent în cel de al doilea panel al evenimentului, acesta a vorbit despre revenirea la birou, în condițiile în care Microsoft, în America, cheamă angajații 5 zile din 5 înapoi la muncă, despre ideea de evoluție din spatele numelui brandului, despre planurile companiei, dar și despre importanța educației în domeniu.

Legacy, temă de reflecție: disproporție între procentul din PIB alocat real estate în București și educație

Astfel, la întrebarea moderatorului cu privire la felul în care decurge procesul de transformare a clădirilor de birouri London și Oslo dezvoltate de Evo Properties, proces anunțat în urmă cu un an, Adinel Tudor a ales să vorbească liber, dezvoltând alte subiecte într-o primă fază.

Publicul a putut să afle în felul acesta că „Legacy”, tema evenimentului, îi este o temă foarte dragă, din moment ce, a adăugat acesta, a ajuns la vârsta potrivită (pentru ea, n.r.). Totodată, antreprenorul a adăugat faptul că ne putem uita la această temă din două perspective: una a istoriei, a companiilor care au făcut istorie în domeniu, dar și ca moștenire, din perspectiva a ce lăsăm în urmă.

„Industria de real estate este un mare formator de peisaj urban, de comunități, de cultură organizațională și de angajați. Uitându-mă la 2023, industria de real estate și cea conexă de construcții reprezenta aproape 13% din PIB-ul Bucureștiului, iar ca să punem lucrurile în perspectivă, bugetul educației era de 3,3% din PIB. Este o disproporție foarte mare între cât de mult formează industria în care lucrăm versus cât formează educația publică”, a arătat Adinel Tudor în continuare.

Ads

Totodată, CEO-ul Evo Properties a arătat faptul că compania încearcă să construiască echipe, comunități bazate pe un set de valori, valori de la care „totul se declină mai departe și în clădiri, dar și în amenajări și facilități”.

Oamenii nu trebuie aduși înapoi la birou cu forța, ci oferindu-li-se un mediu plăcut

În continuare, antreprenorul s-a referit de asemenea și la un subiect fierbinte pe zona de clădiri de birouri: întoarcerea angajaților la muncă.

„Microsoft a dat o circulară tuturor angajaților din State: prezența la birou este obligatorie 5 zile din 5. Punct. Cred că în Europa nu vom vedea o traducere 1/1 a acestei politici, pentru că noi europenii suntem mai socialiști, dar e clar că acest val vine. Ce facem noi la Evo și ce facem cu clădirile London și Oslo? Călărim valul (we are riding the wave în original, n.r.) transformării de la locul de muncă în comunitate”, a arătat Adinel Tudor.

Ads

Totodată, acesta a explicat faptul că Evo Properties înțelege clar că dincolo de nevoia de stick (băț, bâtă, n.r.) a unui tough boss (șef dur, n.r.) pentru a-și aduce oamenii la muncă, este nevoie și de un carrot (morcov, n.r., referire la zicala "speak softly and carry a big stick; you will go far" – „vorbește blând, dar cară un băț mare, vei ajunge departe”, a lui Franklin Roosevelt).

Prin urmare, arată acesta, este nevoie și de promisiunea că dacă oamenii se întorc la birou, vor găsi un mediu în care, dincolo de birouri și laptopuri, vor beneficia și de câteva lucruri care să contribuie la starea lor de bine.

„Iar în acest sens noi avem câteva premiere pentru dezvoltările din București, una dintre ele fiind că avem singura clădire de birouri cu sală de fitness cu circuit închis oferită gratuit tuturor chiriașilor. Iar un al doilea demers care mie îmi este foarte drag este că ne implicăm în evenimente culturale și sociale care încearcă să aducă arta mai aproape de omul care vine la birou. În acest sens, pentru chiriași avem un teatru funcțional, se țin spectacole în fiecare weekend, sau diverse expoziții de artă, evenimente în care încercăm să creăm această intersecție între lumea de afaceri și cea a artei”, a mai spus Adinel Tudor.

Ads

Totodată, acesta a mai spus și faptul că pe viitor se uită și la alte proiecte, tot în zona de multifuncțional, dar, în cuvintele antreprenorului, „cu sens”.

Importanța sectorului de apărare în noile dezvoltări. Cum ar putea influența acesta piața

În continuare, CEO-ul Evo Properties a răspuns unui subiect ridicat de un alt participant la panel, urmare a întrebării moderatorului dacă și în ce măsură cei de față vor aborda și alte domenii pe zona construcțiilor.

Astfel, a arătat acesta, România a obținut bani prin proiectul SAFE (Security Action for Europe) pentru apărare și tehnologie duală în valoare de 17 miliarde.

Punând lucrurile în perspectivă însă, a adăugat antreprenorul, întregul program PNRR a fost de 14 miliarde, ceea ce face, în cuvintele sale, ca apărarea să fie un sector foarte important pentru Europa, dar și pentru România, dacă vom ști să profităm de asta.

Totodată, acesta a dezvăluit și faptul că Evo Properties a avut o cerere specifică în acest sens, în care i s-a solicitat „un fel de” audit de securitate: „ce se întâmplă dacă”. Iar acest tip de solicitare, a adăugat Adinel Tudor, s-ar putea să vină din ce în ce mai des din partea potențialilor chiriași.

Ads

„Noi avem și răspunsul: cred că în zona de birouri vom vedea din ce în ce mai des planuri de celule de criză gata de funcționare, în caz că se întâmplă ceva”, a explicat CEO-ul Evo Properties.

Evo vine de la evoluție. Care este moștenirea pe care o lasă un dezvoltator centrat în jurul acestui concept

În continuare, într-o intervenție ulterioară, Adinel Tudor s-a folosit de o poveste pentru a spune care este istoria numelui Evo Properties.

„O să vă spun o poveste: cu toții am învățat despre Darwin și despre evoluția speciilor, survival of the fittest (supraviețuirea celui mai adaptat, n.r.) etc. Ei bine, s-a demonstrat ceva mai recent că Darwin nu prea a avut dreptate și evoluția nu se întâmplă linear și predictibil, ci se întâmplă în șocuri. Există o perioadă destul de lungă în care speciile nu evoluează, după care un șoc de evoluție, după care din nou o perioadă lungă (de stagnare, n.r.) și tot așa. Așa s-a întâmplat și cu real estate-ul comercial în București și în România. Și de asta ne și cheamă Evo: este despre evoluție. Uitându-mă un pic în spate, un prim șoc a fost dezvoltarea României post-aderare la UE, dezvoltare care a dat peste cap traficul, care a crescut puterea de cumpărare, dar în același timp a aglomerat orașele. Un al doilea șoc a fost COVID-ul, munca de acasă etc. Și probabil că un al treilea astfel de șoc, care va duce la o revoluție reală, este inteligența artificială”, a spus antreprenorul.

Ads

Nu în ultimul rând, Adinel Tudor s-a referit și la moștenirea pe care o va lăsa compania, explicând că, din punctul său de vedere, aceasta nu va consta doar în betoane și în sticlă.

Mai concret, acesta a explicat faptul că moștenirea dezvoltatorilor, în general, e dată de succesul pe care îl au chiriașii în clădirile pe care le construiesc.

Totodată, CEO-ul Evo Properties a mai adăugat și faptul că un alt tip de moștenire este dată de echipele pe care dezvoltatorii le formează, de cultura organizațională, dar și de setul de valori pe care-l imprimă, pentru că, în cuvintele sale, oamenii sunt schimbarea, iar dacă antreprenorii din domeniu vor o industrie într-un anume fel, trebuie construită cultura organizațională a fiecărei companii în acel fel.

„Unul dintre defectele noastre este că încercăm să mai și citim. Churchill spunea așa: We build the buildings and then the buildings shape us (Noi construim clădirile și clădirile ne formează pe noi, n.r.). Citatul ăsta alături de încă vreo trei-patru despre evoluție le veți găsi pe niște semne de carte din bambus ecologic, afară, într-un bol. Vă invit să luați un semn de carte și, dacă mai citiți fizic, sper ca și asta să fie un pic din moștenirea pe care noi o lăsăm. Un semn de carte, pus într-o carte, o carte bună și momentul pe care l-ați trăit citind-o”, a concluzionat Adinel Tudor.

Ads

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads