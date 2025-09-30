Adinel Tudor (Evo Properties,) la The Real Estate Event: „Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual”

Adinel Tudor, CEO al Evo Properties, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Acesta a acordat un interviu jurnaliștilor Ziare.com, în cadrul evenimentului, în care a vorbit detaliat despre ambițiile Evo Properties cu privire la moștenirea pe care firma dorește să o lase în urmă pieței imobiliare, și anume inovațiile aduse în domeniul clădirilor de birouri văzute ca spații multifuncționale, care asigură chiriașilor funcțiuni cu mult dincolo de universul restrâns al spațiului de lucru.

Ziare.com: Când vă gândiți la „legacy” în termeni de business, care considerați că va fi moștenirea pe care Evo o lasă în urmă?

Adinel Tudor: Tema evenimentului e foarte generoasă, pentru că, dacă vorbim de „legacy” (n.r. eng. moștenire), uitându-ne în spate, la ce am făcut până acum sau, cum e cazul la noi la Evo Properties, uitându-ne în față, la ce vom lăsa în urmă. Și cred că sunt câteva puncte foarte importante de menționat.

În primul rând, sper să lăsăm în urmă un alt mod de a face spații multifuncționale. Am preluat niște clădiri de birouri care aveau o funcțiune, evident, mică și suntem în proces de a le converti în „multifunctional hubs” (n.r. eng. huburi multifuncționale”), unde se adună la un loc spații care se completează unul pe celălalt, în scopul de a face viața chiriașilor, a celor care vin la birou, mai plăcută. Moștenirea pe care vrem s-o lăsăm în urma noastră este primul proiect de genul acesta, făcut în clădiri de birouri de clasa A din București, printr-o reconversie parțială a unor clădiri noi, foarte bune, din punct de vedere tehnic și tehnologic, în ceva mai mult decât atât, în niște clădiri care nu sunt doar de birouri și oferă funcțiuni multiple chiriașilor.

Ziare.com: Care este viziunea pe termen lung a companiei și ce înseamnă ‘a reinventa spațiile de lucru’?

Adinel Tudor: Credem că pandemia de COVID a adus o schimbare importantă în modul în care oamenii lucrează și, pe măsură ce aceștia se întorc la birou, pe măsură ce businessurile cresc și își cheamă mai mult oamenii la birou, toți cei care vin la muncă au nevoie ca, pe o rază de 5-15 minute de mers, să găsească funcțiuni relevante pentru viața lor în afara biroului. De aceea implementăm o clinică medicală în cadrul biroului nostru, de aceea avem un coffee shop, un loc de luat masa. Am investit și într-o sală de sport, pentru că ne gândim, dincolo de cele 8 ore petrecute la birou, la starea de bine a celor care vin la muncă.

Pe viitor, ne uităm și la alte proiecte unde putem dezvolta astfel de huburi multifuncționale, nu neapărat în aceeași structură ca până acum, însă în conceptul de a aduce laolaltă funcțiuni care se mixează foarte bine și care fac viața chiriașilor mult mai ușoară.

Ziare.com: De ce putem considera reconversia London & Oslo ca pe o premieră pentru piața din România?

Adinel Tudor: Este prima sală de sport pe care un proprietar de clădire de birouri o amenajează cu investiție proprie, cu circuit închis, cu acces exclusiv pentru chiriașii clădirilor, în ideea de a crește starea de wellbeing. Un al doilea motiv este că e singura clădire de clasa A din București care mai face un efort de a aduce arta și cultura mai aproape de consumatori. Avem un teatru printre chiriași, care ține spectacole într-o clădire de birouri, iar, cu o frecvență destul de mare, ne asociem cu proiecte culturale care pot aduce arta mai aproape de omul care vine la birou.

De exemplu, am avut până vinerea trecută, o expoziție de tablouri și de sculptură, ca parte a proiectului Catalizator. Suntem mândri să fim parte a acestui proiect, care încurajează tinerii artiști să creeze, să participe la concursuri, să-și facă mâna, cum se spune, pentru a-și dezvolta cariera. Totul este în ideea de a crește comunitatea celor care vin la muncă, atât profesional, cât și spiritual, să zicem.

