Alexandru Bonea, co-fondator și director general al Meta Estate Trust, a participat joi, 12 septembrie, la prima ediție a The Real Estate Event, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de Ziare.com și de RETAIL365. La ultimul panel al evenimentului, Bonea a vorbit despre planurile companiei de a atrage capital nou, precum și despre diversificarea zonei de investiții din România, pentru a o face mai atractivă.

Tema ultimului panel al The Real Estate Event a fost "Cum transformăm România într-o țintă de top pentru investitorii globali?".

"Cred că chiar era cazul să avem o astfel de discuție în industria noastră. Acum, despre planurile noastre, cred că este util să spun puțin și despre unde suntem acum. Tocmai ce am raportat rezultatele la semestrul I 2024 și în comparație cu 2023 am reușit să triplăm veniturile nete, am dublat profitul net și asta duce randamentul capitalurilor proprii undeva la peste 10% - 11,5%, anualizat. Eu cred că este un prag foarte bun pentru că este un loc de echilibru între performanță investițională și risc. În schimb, dacă ne uităm la o creștere organică de 10% pe an a capitalurilor proprii, ea nu este foarte interesantă pentru noi. Deci, trebuie automat să creștem și să identificăm alte instrumente de a crește. Având acest privilegiu că suntem listați pe piața de capital, pe piața AeRO, avem toate instrumentele de a ne finanța", a spus Bonea.

Co-fondatorul companiei a vorbit despre preferința Meta pentru emiterea de obligațiuni corporative pentru finanțare, în detrimentul împrumuturilor bancare.

Ads

"Nu suntem o companie tech, să investim în R&D și marketing și să avem o scalare exponențială a vânzărilor, succesul nostru de a crește constă în conturarea unui pipeline atractiv și ridicarea capitalului necesar pentru a-l realiza. Acum, dacă ne uităm la finanțarea de datorie, este clar că ne uităm și la obligațiuni corporative și ne uităm la obligațiuni corporative garantate ca să achiziționăm sau să refinanțăm active generatoare de venituri recurente. Spre deosebire de împrumuturile bancare pentru aceste active, aceste credite de investiții pe termen lung ele se amortizează pe toată durata investiției; la obligațiuni, nu ai acest caz. Rambursezi obligațiunile când ai finalul perioadei de finanțare, iar chiar dacă obții o dobândă mai ridicată la obligațiuni, tu lună de lună trebuie să plătești doar dobândă. Lună de lună, dacă îți faci un calcul de cash, vezi că ai un flux mult mai bun", epxlică Bonea.

Din perspectiva acestuia, instrumentele de datorie reprezintă o modalitate mai bună de finanțare. Referitor la majorarea capitalului propriu, o variantă luată în calcul este cumpărarea unor active generatoare de venituri cu acțiuni în companie.

Ads

"Văd în continuare oportunități de a avea efecte de levier pozitive, adică de a avea randamente nete la aceste active mai bune, mai mari decât comisionul pe care l-am putea obține la obligațiuni. Acum, unde este provocarea? Provocarea este să strângem capitaluri proprii. De ce: dobânzile încă sunt ridicate și, după părerea mea, evaluările activelor imobiliare sunt și ele încă ridicate. Astfel, vedem încă o piață foarte ilichidă. În schimb, există și o oportunitate, mai ales pentru companiile care sunt listate, fiindcă, în teorie, am putea să cumpărăm un activ și să plătim proprietarului acțiuni listate. Astfel, noi ne majorăm capitalul social și proprietarul devine acționar la noi în companie, putând să își deblocheze practic valoarea care era înainte în proprietate. Și profilul companiei noastre este potrivit, fiindcă avem peste 800 de acționari, iar cel mai mare are undeva sub 14%. Suntem o companie cu adevărat democrată, dar nu o să fie ușor, este clar că o să fie foarte provocator, dar consider că poate să fie o strategie câștigătoare pentru companiile listate. Este sigur că noi anul viitor vom încerca să o implementăm", a spus Alexandru Bonea.

Ads

Întrebat care sunt unele dintre metodele prin care investitorii străini ar putea fi atrași într-un număr mai mare în România, Bonea a punctat nevoia de a avea o diversitate a produselor de investiții.

"Cred că trebuie să avem mai multe produse și diversitate investițională. Dacă ne uităm în momentul în față, cred că valoarea capitalizării bursiere din PIB cred că e undeva pe la 20%. În Polonia, cred că este undeva pe la 50%, iar de SUA nu vorbesc, cred că este 200%. Acum, noi nu avem niciun produs de derivate, bursa lucrează la asta, la Contrapartea Centrală, ceea ce s-ar putea să aducă speculatorii pe piață, să avem lichiditate și, cine știe, încetul cu încetul capitalizarea totală să crească", a declarat acesta.

Directorul general al Meta a vorbit în acest context despre proiectul de lege privind societățile imobiliare de investiții, despre adoptarea căruia a zis că ar putea aduce o creștere a capitalizării bursiere în industrie.

"Eu mă uit și la alte situații și la alte instrumente prin care putem să aducem capital din afară în România. Mă uit la proiecte de lege și, fiindcă suntem la un panel de piață imobiliară, nu o să vă vorbesc așa de mult de Codul construcțiilor și al urbanismului, dar avem o lege a societăților de investiții imobiliare, care s-a mișcat destul de repede anul acesta. Pe 3 septembrie a trecut de Senat, prima cameră, cu 60 de voturi pentru și 40 de abțineri. Avem o șansă reală să o vedem adoptată în a doua cameră anul acesta, iar la anul să vedem și normele de implementare. De ce mi se pare așa de interesantă? Dacă citim literatura de specialitate, vedem pe studii de caz din Europa că imediat după ce o astfel de lege este adoptată într-un stat, valoarea capitalizării bursiere a industriei imobiliare crește și scalează mult mai repede decât o făcea înainte. Asta îmi spune mie că aceste companii, aceste vehicule investiționale, reușesc să atragă mult mai mult interes atât din partea investitorilor instituționali, cât și din partea retail-ului - și de pe plan local, și de pe plan recent. Mă bucur să văd că mediul de afaceri avansează în direcția aia și nu pot să cred decât că lucrurile vor merge bine pentru România", a mai spus Alexandru Bonea.

Ads

Co-fondatorul Meta a acordat și un interviu pentru Ziare.com în marja evenimentului, în care a vorbit despre societățile imobiliare de investiții.

"REIT-urile, sau Real Estate Investment Trusts, sunt niște companii publice, listate la tranzacționare și sunt companii mari, dețin active imobiliare în proprietate și le exploatează. Această exploatare economică o împart cu acționarii companiei prin distribuire de dividende. REIT-urile, în general, distribuie între 90% și 100% din profiturile realizate ca dividende. Acum, ele au o reglementare particulară, un cadru legal al lor. Povestea începe în 1960, în America, când a fost adoptată prima lege. Ele nu au primit așa mult interes până în 1990, iar acum le vedem și în Europa, după 2000. Lucrurile încep să fie pozitive în privința REIT-urilor și la noi în România. Este o lege pe care eu am așteptat-o îndelung și este și viziunea cu care am fondat Meta Estate Trust acum trei ani de zile", a spus Bonea.

Directorul Meta a vorbit și despre diferența dintre investițiile active și pasive în sectorul imobiliar.

Ads

"La noi, se numește legea societăților de investiții imobiliare. Ea a fost adoptată în Senat, în prima cameră, cu 60 de voturi pentru și 40 de abțineri. Este un lucru foarte bun, cred că avem șanse bune ca în acest an să treacă și de a doua cameră iar la anul să avem și normele de implementare. Avantajele sunt destul de clare. În primul rând, ai lichiditate și granularitate, poți să intri și să ieși dintr-un REIT tranzacționând pe piața listată cu o fracție dintr-o investiție. În al doilea rând, costurile de tranzacție sunt semnificativ mai mici: dacă stăm să ne uităm cât costă să tranzacționezi un activ imobiliar, costurile notariale sunt între 1% și 1,5%, iar costurile de promovare imobiliară, de agenții, sunt între 2% și 3%. Ca să tranzacționezi o activă, ai costuri între 0,1% și 0,35%. Nu în ultimul rând, avem niște economii de scară extraordinare: ai o putere de negociere foarte mare, pentru că agregi capital din piața de capital și îl investești în cantități mari în piața imobiliară și, la fel, ai economii de costuri, este mult mai eficient. Nu în ultimul rând, trebuie menționat, este o investiție cu adevărat pasivă; ca să cumperi apartamente și să le gestionezi, trebuie să le administrezi, nu este o investiție pasivă. Ca să cumperi o acțiune într-un REIT, care reprezintă o participație într-un întreg portofoliu imobiliar, administrat de o echipă de profesioniști, nu trebuie să faci nimic. An de an, îți vezi dividendele fărăc a tu să depui pic de efort", a încheiat Bonea.

Ads

Interviul poate fi urmărit mai jos.

The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

Ads

PARTENERI PRINCIPALI: SVN® Romania și Nobis Gardens.

PARTENER PLATINUM: NUSCO

PARTENERI GOLD: KULTHO, OBSENTUM, SEMA REAL ESTATE, VIGGO, MURFATLAR

PARTENERI SILVER: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

PARTENERI BRONZE: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

PARTENERI COPPER: BIRISGORAN, BELLEMONDE

PARTENERI: KINSTELLAR, LERIDA, SALESFORCE, NEXT CONSULT, INECO ELECTRIC

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER FIT-OUT: BoConcept

PARTENER DIGITAL: IMSOL

PARTENER ADVERTISING: DANCO VISION

PARTENERI MEDIA: Fairway, Delir Media, Transilvania Business, Revista BIZ, Arena Constructiilor, Business24.ro, Comunicatedepresa.ro, National FM.

Ads