Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Este important ca noi, antreprenorii, să generăm proiecte suficient de atrăgătoare care să țină capitalul aici, la noi în țară”

Alexandru Bonea, Co-Founder & Chief Executive Officer al Delta Studio / Meta Estate Trust, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com.

În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Alexandru Bonea a împărtășit cu publicul experiența sa în antreprenoriat, în domeniul imobiliar, precum și modul în care ar trebui înțelese oportunitățile de neratat pe piața din România, precum și riscurile iminente care ar trebui gestionate pentru ca dezvoltatorii să se asigure că investițiile pe care le programează vor aduce cu sine nu doar acumulare de capital, dar și un impact pozitiv asupra comunităților.

Alexandru Bonea este un investitor strategic și capital allocator (n.r. eng. responsabil cu alocarea capitalului între diverse investiții/proiecte) în domeniul imobiliar, cu un accent pe dezvoltări rezidențiale, de retail și ospitalitate. În calitate de Co-Founder & CEO al Meta Estate Trust, Alexandru a construit una dintre primele platforme de investiții imobiliare din România, listată la Bursa de Valori București, compania investind peste 35 de milioane de euro în 42 de proiecte. Totodată, au fost finalizate 20 de exituri cu IRR-uri între 12% și 42% și, din 2023, de când Bonea a preluat poziția de CEO. Antreprenorul, ajuns la cârma companiei, a redus riscurile portofoliului, a repoziționat strategia de investiții și a readus firma la o profitabilitate constantă, cu un randament al capitalurilor proprii net de peste 10% anual.

„Este clar că a fost un privilegiu (n.r. să cresc într-o familie de antreprenori). Am fost intrigat de tema panelului, a generațiilor și de cum merg acestea mai departe în business, pentru că în general sunt surprins de cât de ușor a fost pentru colegii mei din panel să treacă mai departe. Dar, în general, când treci un business de la o generație la alta, se creează foarte multă dramă, pentru că relațiile sunt extrem de legate între business și interpersonal. Acum e clar că „microbul” acesta al antreprenorului e și ceva cu care te naști, dar îl și vezi și îl și preiei. Eu am avut acest privilegiu de a-l vedea la tatăl meu și să-l preiau. (...) Stând alături de tatăl meu, cea mai mare aptitudine pe care am dezvoltat-o a fost să identific soluții, fiindcă, în antreprenoriat, te lovești de spețe foarte complexe și ai nevoie să le rezolvi. Și acest lucru mie mi se părea că era intuitiv, normal, dar apoi am văzut că nu era.

La fel agilitatea e o altă valoare care a rămas cu mine și cred că este extrem de importantă. Fiindcă, mai ales acum, în era în care trăim și vedem cât de repede se schimbă tehnologia și piețele financiare, dacă nu ai agilitate rămâi în urmă foarte ușor. Iar în antreprenoriat, deja când rămâi în urmă, jocul s-a terminat. Iar o altă valoare care cred că devine din ce în ce mai importantă, mai ales în era nouă de business a României, este etica, cu care nu poți să faci compromisuri, mai ales dacă vrei să gândești pe termen lung. E atât de ușor să afli informații cu care faci business și, în final, businessul se bazează pe încredere umană”, a mai adăugat Alexandru Bonea.

În dialogul de pe scena evenimentului, acesta a mai amintit și faptul că a fost deosebit de important să identifice, personal, unde se situează la nivel de „valoare” în piața de business. „Când stai într-o afacere de familie, este foarte greu să ai discernământul valorii, fiindcă automat, ești acolo cu tatăl tău, te vezi cu toți directorii, ascultă de tine și ți se pare că e ceva normal. După, când te duci pe cont propriu, începi să vezi că lumea te ascultă nu pentru că ești băiatul lui tata, ci dacă ai competențele și viziunea necesare. Iar cel puțin pentru mine a fost foarte important să fac acest pas și să văd cum e lumea de business în adevăratul ei sens al cuvântului, fără să fiu ocrotit.”

Ce oportunități de neratat are în față piața imobiliară din România și cu ce riscuri ne confruntăm

Potrivit lui Alexandru Bonea, un trend foarte periculos pentru țara noastră ține de fluxurile de capital. „Dacă ne uităm la bonitatea Statului Român, în momentul de față scârțâie și s-ar putea să scârțâie din ce în ce mai tare. Deja am început să am discuții cu investitori care mă întreabă în ce țări să-și ducă banii pentru că pare că în România nu o să o mai ducă foarte bine. Iar acest lucru mi se pare foarte periculos, pentru că poate să fie o spirală care se poate amplifica și cred că este mai important ca niciodată ca noi, antreprenorii, să reușim să generăm proiecte suficient de atrăgătoare care să țină capitalul aici, la noi în țară, în România. Doar așa vom putea dezvolta țara asta. E clar că politicienii nu fac o treabă prea bună, și atunci cumva poate rămâne pe noi, antreprenorii, să o facem.”

Bonea a punctat că piața de capital din România este extrem de subdezvoltată și acest lucru se poate observa dacă observăm evaluările companiilor listate la Bursa de Valori București. „Toată lumea vede potențial, dar acest potențial nu se manifestă așa repede cum ne-am aștepta. Cred că este o discuție de capital public, dar mai degrabă, în momentul de față, ține de capitalul privat. Până la urmă, ca să reușești să listezi o companie la BVB, trebuie să ai companii și fără capital instituțional privat, este foarte greu. Antreprenorii ajung să fie performanți nefiind buni la partea corporativă, strategică, de organizare”, a mai adăugat Bonea. Așadar, spune acesta, e foarte important ca firmele să strângă capital privat inclusiv de pe piața internă, unde există foarte mult capital local, și să-l țină aici.

În cazul Meta Estate Trust, a completat Bonea, în această idee va continua efortul companiei, „să creăm jucători noi care strâng capital și îl plasează în proiecte imobiliare și în continuare, menținând astfel motorul economic din România în funcțiune”.

Cât despre riscuri, cele mai mari, din perspectiva lui Alexandru Bonea, sunt cele pe care nu le vedem. „Cele mai mari dezastre financiare s-au întâmplat exact din aceste considerente și acest lucru face ca, pentru noi, să fie foarte greu să ne gândim la lucruri care nu s-au întâmplat niciodată și la scenarii de mitigare pentru ele. În schimb, cred că e important să nu ne oprim, fiindcă costul de oportunitate e mult mai mare și, până la urmă, dacă ajungem la o catastrofă globală, aia e, vedem ce facem atunci, dar dacă nu ajungem, pierdem mult.

Cu toate acestea, cel puțin ce am făcut noi la Meta a fost să ne uităm foarte atent la aceste structuri de capital pentru finalizarea proiectelor imobiliare și să ne asigurăm, în primul rând, că proiectele au capitalul necesar pentru a fi terminate. Pentru piața imobiliară, poate fi unul dintre cele mai importante elemente ca, atunci când te apuci și investești într-un proiect, să te asiguri că ai capitalul necesar pentru a-l duce la final. Dacă începe războiul și nu mai are valoare, atunci aia e, dar dacă nu începe, știi că și într-un context mediu de criză, îți termini activul și ai mult mai multe oportunități cu el decât să ai un proiect nefinalizat”, a încheiat acesta.

