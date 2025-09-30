Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Alocarea de capital în proiecte strategice este extrem de importantă pentru dezvoltarea pieței imobiliare din România”

Alexandru Bonea, Co-Founder & Chief Executive Officer al Delta Studio / Meta Estate Trust, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Acesta a explicat jurnaliștilor Ziare.com, într-un interviu din cadrul evenimentului, care sunt planurile sale de viitor după părăsirea funcției de CEO al Meta Estate Trust, precum și care sunt trendurile din piața imobiliară pe care dezvoltatorii pot conta în următoarea perioadă. Sectorul hotelier, potrivit lui Alexandru Bonea, are șanse să devină unul de creștere susținută în următorul deceniu.

Ziare.com: Am sesizat că la finalul lunii octombrie vă veți finaliza mandatul la Meta. Ce va urma în acest sens la Meta și cum veți mai fi implicat?

Alexandru Bonea: După cum piața știe foarte bine, eu am fost și voi fi în continuare co-fondator la Meta. Am preluat mandatul acum mai bine de doi ani, în iulie 2023, cu o misiune foarte clară: compania trecea printr-un moment de criză de management și investițională și a fost foarte important pentru mine să preiau conducerea și să readuc compania pe traiectoria inițială de creștere pe care o avea și cu care pornisem.

Cred că în acest moment e o veste bună, atât pentru mine, cât și pentru companie și piață, că am decis să fac un pas lateral, să căutăm un nou CEO și compania să își reia traiectoria de creștere. În prezent se așază pe un fundament mai solid și mai rezilient decât a fost vreodată și e momentul cel mai oportun să facem acest lucru.

Ziare.com: Și acum că o mare parte din timpul profesional vă va fi eliberat, în ce alte proiecte urmează să vă implicați?

Alexandru Bonea: Eu sunt la bază antreprenor. Asta fac. Sunt o fire foarte dinamică, îmi place să am mai multe proiecte în care intru, doar că experiența de la Meta mi-a adus în prim-plan o nevoie acută, pe care piața imobiliară din România o are în ridicarea și plasarea de capital în proiecte de dezvoltare imobiliară.

În acest sens, nu am încă ceva foarte clar definit acum, dar cel mai probabil voi rămâne în această zonă de alocare de capital în proiecte strategice, pentru că este extrem de important pentru dezvoltarea pieței imobiliare din România. Avem nevoie de agregatori și plasatori de capital instituționalizați, care să își aleagă proiectele în așa fel încât capitalul lor să dea fezabilitate proiectelor și să dezvolte piața.

Ziare.com: Ce trenduri urmăriți în piața imobiliară și în ce segmente veți continua să investiți?

Alexandru Bonea: Este clar că noi, la Meta, am investit în mai multe segmente, în special de când am venit noi. Desigur, am pornit cu piața rezidențială, care a fost cea mai dinamică încă din 2020, de când am început proiectul. Ulterior ne-am uitat la piața hotelieră, am văzut că este încă foarte la început și am intrat în piața de retail, care, în momentul de față, este cea care a crescut cel mai mult în ultimii ani, este cea mai fierbinte. Piața de retail va fi în continuare, pentru România, în creștere. În schimb, piața hotelieră pare să fie cum era piața de retail acum trei ani și poate în următorii zece ani va avea o expansiune accelerată și foarte voluminoasă.

