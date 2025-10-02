Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:22
1296 citiri
Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
Alfred Nae, director de magazin la Obsentum Privé FOTO The Real Estate Event

Alfred Nae, director de magazin la Obsentum Privé, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Acesta a răspuns jurnaliștilor Ziare.com la câteva întrebări cu privire la tendințele actuale în parfumerie, cum se alege, în general, un parfum pentru sezonul de toamnă, dar și care ar fi criteriile după care ar putea clienții Obsentum să se orienteze atunci când caută să armonizeze parfumul de cameră cu ambianța încăperii.

Ziare.com: Care sunt tendințele actuale în parfumerie?

Alfred Nae: Tendințele actuale în parfumerie sunt parfumurile no-gender. Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex, iar asta pentru că fiecare aromă se personalizează în funcție de pH, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Ziare.com: Ce parfumuri sunt potrivite pentru sezonul de toamnă?

Alfred Nae: Pentru sezonul de toamnă sunt potrivite parfumuri inspirate din deserturi sau din băuturi și, bineînțeles, de asemenea, parfumurile orientale și pe bază de piele.

Ziare.com: Cum alegi corect un parfum de interior (home scent) pentru diferite spații?

Alfred Nae: Un parfum de interior (home scent) pentru diferite spații se poate alege în funcție de mărimea camerei, în funcție de energia pe care vrem să o transmitem în camera respectivă și, bineînțeles, tipul camerei. Eventual, clientul poate veni cu o poză, în magazinele noastre de specialitate, și așa putem alege împreună aroma preferată.

Puteți urmări prezentările, interviurile și panelurile de discuții din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait, Managing Director Vastint, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și...
Andrei Sârbu (SVN România) la The Real Estate Event: „Am adăugat în portofoliu consultanța în finanțări corporate pentru clienți mari și antrepriză generală pentru dezvoltatori”
Andrei Sârbu (SVN România) la The Real Estate Event: „Am adăugat în portofoliu consultanța în finanțări corporate pentru clienți mari și antrepriză generală pentru dezvoltatori”
Andrei Sârbu, CEO SVN România, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com....
#the real estate event, #sponsori, #obsentum, #parfum, #parfumuri, #parfumuri toamna, #decoratiuni casa , #the real estate event
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
a1.ro
Tony One va fi tatitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a casatorit chiar in ziua in care a implinit 19 ani si a anuntat ca asteapta primul copil
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, la coada clasamentelor globale ale stațiilor de încărcare EV. Rețeaua publică, insuficientă și timpi de încărcare foarte mari
  2. Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!
  3. Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
  4. Grup EM vine la BVB – TradeVille
  5. România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina
  6. Cum arată bugetul după rectificare. Ministrul Finanțelor: ”Îl aducem într-o zonă de realism și responsabilitate”
  7. Fermierii mai pierd o subvenție din partea Ministerului Agriculturii. Ce aduce schimbarea anunțată de Florin Barbu
  8. Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Sunt peste 480.000 de șomeri în România, cei mai mulți fiind tineri
  9. Guvernul anunță ce se întâmplă cu TVA-ul în 2026. Un domeniu-cheie este vizat în mod special
  10. Dacia înregistrează un nou record de vânzări. Care sunt modelele vedetă pe care le cumpără europenii