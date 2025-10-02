Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:02
631 citiri
Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
Alina Dekany, Sales Manager IMSOL FOTO The Real Estate Event

Alina Dekany, Sales Manager IMSOL, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. IMSOL se ocupă cu furnizarea de sisteme EAS anti-furt, alarme, supraveghere video, control acces și multe altele. Totodată, compania oferă etichete electronice și afișaje LED/LCD. Alina Dekany a vorbit cu jurnaliștii Ziare.com, în cadrul evenimentului, despre viziunea companiei, dar și modul în care domeniul în care aceasta activează va evolua în viitor, pe piața din România.

Ziare.com: Care este viziunea IMSOL Technology?

Alina Dekany: Viziunea noastră este să transformăm toate spațiile comerciale, fie că vorbim de real estate, comercial sau rezidențial, în spații de comunicare foarte ușoară pentru cei care le privesc, în primă fază, și, cu ajutorul lor, să putem să redirecționăm lumea către content și, cumva, să existe o interacțiune între client și ceea ce vrea să transmită administratorul clădirilor.

Ziare.com: Cum poate fi folosit LED-ul transparent în zona de commercial real estate?

Alina Dekany: LED-ul transparent este un efect „wow”. Și spun lucrul acesta pentru că permite luminozității să treacă, dar, în același timp, se poate afișa și partea de conținut, ceea ce îl face un lucru spectaculos, nu oprește nici din luminozitate și atunci e cea mai simplă soluție de implementat și cea mai interesantă pentru viitor.

Ziare.com: Cum vedeți viitorul acestui domeniu în România?

Alina Dekany: Dacă anul trecut discutam la același eveniment despre faptul că avem foarte multe proiecte implementate în străinătate, în acest an am început cu destul de multe proiecte în România, pe partea de retail. Se folosesc LED-urile transparente fie pe mese, pentru a fi prezentate anumite produse și, dacă este combinat și cu partea de content 3D, efectul este foarte frumos.

Puteți urmări prezentările, interviurile și panelurile de discuții din cadrul The Real Estate Event, mai jos:

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
Alfred Nae, director de magazin la Obsentum Privé, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de...
Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”
Antoniu Panait, Managing Director Vastint, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și...
#the real estate event, #piata imobiliara, #afisaje led, #sisteme de securizare, #LED, #LCD LED plasma, #sponsori , #the real estate event
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
a1.ro
Tony One va fi tatitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a casatorit chiar in ziua in care a implinit 19 ani si a anuntat ca asteapta primul copil
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ
  2. Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
  3. Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise
  4. Mai bine de jumătate din firmele de IT din România, ținute pe loc de schimbările fiscale. Câte companii au reușit anul acesta să evite concedierile în masă SONDAJ
  5. Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
  6. România, la coada clasamentelor globale ale stațiilor de încărcare EV. Rețeaua publică, insuficientă și timpi de încărcare foarte mari
  7. Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!
  8. Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
  9. Grup EM vine la BVB – TradeVille
  10. România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina