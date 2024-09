Ana Dumitrache (RICS România) la The Real Estate Event:"Într-o situație de stres pentru piață, apar o mulțime de oportunități"

Ana Dumitrache, RICS România, la The Real Estate Event

Ana Dumitrache, membră în Consiliul Consultativ al RICS România, a participat joi, 12 septembrie, la prima ediție a The Real Estate Event, evenimentul de imobiliare organizat de Ziare.com în parteneriat cu Retail365. Experta în consultanță imobiliară a discutat despre aspectele obiective și subiective ale obstacolelor pe care le întâmpină dezvoltatorii români în a deveni jucători la nivel regional.

În ciuda faptului că piața românească rămâne una tânără, mărimea acesteia și ritmul de dezvoltare din imobiliare au făcut ca firmele cu capital românesc să crească într-o perioadă scurtă și să ajungă să fie comparabili cu alți actori importanți din regiune, spune Dumitrache.

"Nu întâmplător apar aici ca membru al RICS. Este o organizație pe care toți o cunoaștem și care nu a avut succes în România, iar de-a lungul anilor a impus niște standarde în piața imobiliară. Fiind o piața atât de tânără, ne-au lipsit standardele mulți ani. Într-un fel, eu am crescut odată cu piața și mă bucur să constat că am ajuns într-un punct destul de bun pentru piață și că am ajuns să discutăm despre investitorii români ca și jucători regionali și nu mai discutăm, ca acum cinci ani, despre lipsa capitalului românesc cu desăvârșire de pe piața imobiliară. Avem astăzi niște jucători care cu siguranță și-ar putea permite să iasă în afara granițelor României și care, prin faptul că atrag investitori externi și prin dimensiunile lor, pur și simplu, atât la nivel de active cât și propriu-zis - metri pătrați, număr de apartamente - sunt niște jucători regionali, dacă este să facem un clasament al jucătorilor din regiune.

De ce? Pentru că România este o țară foarte mare, emergentă, este foarte mult de construit și din ce în ce mai mult sunt segmente ale pieței imobiliare care sunt dominate de jucători români. Am stat 7 ani într-o piață dominată de jucători belgieni și olandezi, pentru că ei se pricep la logistică și industrial, iar în mod natural au cucerit toată Europa Centrală și de Est pe segmentele acestea. Pe segmentul de birouri, dacă ne uităm astăzi în România, avem foarte mult capital românesc; ospitalitate - mult capital românesc; rezidențial - dominat, zic eu, de capital românesc, dacă e să fac un calcul sumar", a spus Dumitrache.

În ciuda erodării unora dintre barierele care îi opreau pe investitorii români să iasă din țară în urmă cu cinci ani, cererea de pe piața internă rămâne un magnet puternic pentru dezvoltatori.

"Cred că barierele de intrare pe alte piețe s-au redus foarte mult în ultimii cinci ani pentru investitorii români, doar că au avut foarte multă treabă acasă. Asta este perspectiva mea optimistă asupra lucrurilor. Cred, iarăși, că există și o lipsă de concentrare pe acest subiect și n-a existat neapărat dorința de a ieși în afar granițelor pentru unii jucători. Nu am menționat aici, de exemplu, eMag, care a construit un depozit imens, uriaș la Budapesta. Are și finanțare. Este adevărat că e altfel de jucător, dar cu toate acestea a blocat o sumă importantă și un capital important în imobiliare.

Cred că avem și lecția aceasta, a faptului că unele bariere au căzut și au căzut deja de ceva timp. Vorbeam înaintea evenimentului de disponibilitate finanțării transfrontaliere. Ea există. Se poate face, este finanțare. Cât vreme băncile străine finanțează în România, nu văd niciun impediment pentru care o bancă românească nu ar finanța un jucător important și un client bun pe care îl are în portofoliu în afara țării, cu sau fără o sucursală acolo, există structuri. (...) Nu cred că lipsește ceva din punct de vedere profesional", a mai spus Ana Dumitrache.

Investițiile în regiune sau chiar în afara regiunii pot fi folosite pentru a obține o reducere a expunerii la riscurile din România și a diversifica, a mai subliniat Dumitrache. Rezumând, consultanta argumentează că motivele pentru care firmele cu capital românesc nu au ieșit mai mult în afara granițelor țin și de o anumită inerție și de o reticență la expunerea la noi oportunități, într-un context de incertitudine economică.

"Când vorbim de un început, poți sta să te rezumi la țara ta și la microlocația care îți este mai familiară, așa cum unii dezvoltatori se rezumă la București. Sunt alții mai curajoși care ies în afara Bucureștiului. Este și o chestiune de curaj, iar asta am văzut la investitorii străini, având privilegiul de a lucra pentru unul dintre cei mai mari dintre ei, care a construit un imperiu la nivel regional. Nu cred că are nimic în plus față de orice dezvoltator român de succes astăzi. Nu cred că a avut acces la fonduri mai ușor decât ar avea astăzi un dezvoltator român. Este exact cum spuneam, este un pic de inerție și poate lipsă de curaj. Iarăși, se discuta mai devreme că poate nu e momentul cel mai bun, că poate nu este economia în cea mai fericită etapă; eu cred că tocmai asta diminuează barierele de intrare pentru jucătorii noi, în perspectiva în care ai și oportunități. Într-o situație de stres, în care piața nu stă extraordinar, apar o mulțime de oportunități. Desigur, este super important pentru investitorii noștri să rămână deschiși la aceste oportunități și să se expună mai mult decât au făcut-o până în prezent", a încheiat Ana Dumitrache.

Întreaga intervenție poate fi urmărită mai jos.

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

