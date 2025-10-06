Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”

Andreea Dumitru, Chief Marketing Officer la Hagag Development Europe, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Andreea Dumitru a acordat un interviu jurnaliștilor Ziare.com, prilej cu care a oferit mai multe informații despre proiectele în derulare ale companiei, printre care H Pipera Lake și H East Residence. Totodată, compania pregătește reabilitarea mai multor clădiri istorice din centrul Capitalei, precum Palatul Știrbei sau viitorul Radisson RED Bucharest Oldtown, amplasat într-o clădire care datează încă din 1940.

Ziare.com: Hagag Development Europe este unul dintre dezvoltatorii activi pe segmentul rezidențial din București. Care este statusul actual al unităților aflate în construcție și ce ne puteți spune despre pipeline-ul de proiecte planificate pentru perioada următoare?

Andreea Dumitru: Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață middle: H Pipera Lake, care, așa cum ne indică și denumirea, este amplasat pe malul lacului Pipera, și H East Residence, care este în curs de construire pe platforma fostei fabrici Izolatorul, în apropiere de Piața Obor. Sunt două proiecte care au fost primite foarte bine de piață, și spun asta pentru că și volumul de vânzări ne indică acest lucru, în sensul în care mai bine de 50% dintre aceste 728 de unități sunt în acest moment antecontractate, respectiv rezervate.

Din punct de vedere al pipeline-ului, discutăm despre peste 1.000 de apartamente, dispuse în patru proiecte rezidențiale, în București. 86% dintre aceste unități vor fi absorbite de segmentul middle market, în vreme ce restul de 14% se vor îndrepta către segmentele de piață premium și upper premium.

Ziare.com: Pe zona comercială, aveți în portofoliu proiecte de birouri și spații de retail. Cum vedeți evoluția acestor segmente în contextul actual al pieței și ce rol joacă ele în strategia de dezvoltare Hagag?

Andreea Dumitru: Portofoliul nostru are o structură complexă. Am investit în clase diverse de active tocmai pentru ne păstră relevanța și a putea naviga cu o mai mare ușurință printre fluctuațiile temporare ale unor anumite segmente de piață. Anul acesta, de exemplu, segmentul de birouri a început timid să își reia din dinamică, aspect care pe noi ne-a încurajat să continuăm investițiile și să adăugăm în portofoliu un nou proiect. Este vorba despre H Herastrău Park, un proiect boutique, care dispune de aproximativ 6.500 de metri pătrați închiriabili de spații de birouri și retail, localizat în nordul Bucureștiului, și care în aceste momente trece printr-un proces de renovare. Estimăm ca în următoarea lună să finalizăm lucrările și să putem acomoda și primii chiriași.

În ceea ce privește portofoliul de spații de retail, Hagag nu se concentrează pe dezvoltarea de proiecte de dimensiuni mari, ci pe proiecte boutique, cu impact real pentru zonele în care sunt amplasate. Este o direcție pe care o urmează și proiectele noastre de birouri, care sunt, și acestea, clădiri boutique cu suprafețe închiriabile sub 10.000 de metri pătrați, dar cu facilitați de clasă A și poziționare excelentă în zona ultracentră, respectiv în nordul Bucureștiului.

În acest moment lucrăm intens pentru finalizarea lucrărilor de renovare, restaurare și refuncționalizare a Palatului Știrbei de pe Calea Victoriei, unde în curând se va deschide și primul luxury department store (centru comercial de lux) din România. Recent am finalizat și prima componentă comercială dedicată celor care locuiesc în ansamblul rezidențial H Pipera Lake.

Ziare.com: Recent ați anunțat conversia clădirii de pe Str. Vasile Lascăr 5-7 în primul Radisson RED din România. Cum se integrează acest proiect în viziunea companiei și ce impact credeți că va avea asupra pieței hoteliere locale?

Andreea Dumitru: Proprietatea a intrat în portofoliul nostru la începutul anului 2022 ca o achiziție strategică prin care ne-am reiterat promisiunea de a contribui la reînnoirea zonei de centru a Bucureștiului. Este tot o clădire veche care datează probabil de înainte de 1940, și care va fi consolidată, renovată și, evident, reintrodusă în circuitul comercial. Decizia de a o transforma în hotel are la bază rezultatul unui studiu de fezabilitate care ne-a arătat că Bucureștiul are un deficit în ceea ce priveste hotelurile din categoria lifestyle. În acel moment, am știut că pentru a avea succes avem nevoie aici de un brand de lifestyle. Astfel, după mai bine de un an și jumătate de discuții cu mai mulți operatori, unde câștigător a fost Radisson Hotel Group, H Vasile Lascar se pregătește sa găzduiască, în premieră națională, primul hotel Radisson RED din România.

Iar viitorul Radisson RED Bucharest Oldtown vine nu doar să revitalizeze unul dintre cele mai elegante cartiere ale Bucureștiului, ci și să aducă plus-valoare în termeni de turism sau noi locuri de muncă. Totodată, suntem convinși că noua dinamică a zonei va atrage și businessuri noi și va revitaliza, practic, nu doar țesutul urban, ci și economia locală.

