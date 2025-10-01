Andrei Sârbu (SVN România) la The Real Estate Event: „Am adăugat în portofoliu consultanța în finanțări corporate pentru clienți mari și antrepriză generală pentru dezvoltatori”

Andrei Sârbu, CEO SVN România, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Sârbu a răspuns întrebărilor puse de jurnaliștii Ziare.com în legătură cu evoluția afacerilor SVN România în 2025, acesta punctând strategiile de adaptare la condițiile pieței pe care compania le-a abordat pentru a-și dubla creșterea, în perspectivă, pentru anul 2025 față de 2024. În plus, CEO-ul SVN România a oferit mai multe detalii despre cursul pieței imobiliare din țară în general, fiind de părere că, mai ales în București, în sectoarele afectate de noile PUZ-uri sectoriale, gradul de livrare a locuințelor noi se află în prezent, în scădere.

Ziare.com: Cum au evoluat afacerile SVN România în 2025 și care au fost principalii piloni de creștere?

Andrei Sârbu: Suntem foarte mulțumiți, anunțând la începutul anului acestuia o creștere de aproximativ 15%. Credem că vom închide cu o creștere de 30%, neajutați de piață, din nefericire. Ne-a ajutat foarte mult, în această perioadă, strategia pe care am aplicat-o, în sensul în care ne-am mobilizat către o structură de one stop shop (n.r. eng. ghișeu unic pentru mai multe tipuri de servicii) pentru a furniza toate serviciile posibile în real estate ca firmă de consultanță și nu numai.

În speță, am adăugat serviciilor pe care le aveam deja niște lucruri exclusive companiei noastre, și anume consultanța în acordarea de finanțări corporate pentru clienți mari și servicii de antrepriză generală pentru dezvoltatorii pe care îi reprezentăm. Aceste două lucruri, pe lângă altele, vă puteți da seama că atrag foarte mult capital și ne-a fost destul de ușor să atingem această creștere foarte mare.

Ziare.com: Care sunt obiectivele companiei pe termen mediu?

Andrei Sârbu: Pentru anul viitor, chiar dacă e prematur să-mi dau cu părerea, estimez o nouă creștere de 20-30%, ceea ce cred că ne va propulsa pe locul 2-3 în topul consultanților. Desigur, vizăm pentru următoarea perioadă de cinci ani locul 1.

Singurul lucru pe care îl vom continua la nivel de expansiune va fi cel teritorial în țară. Vrem să facem birouri în toate orașele din țară cu peste 30.000 de locuitori. Deja colegii noștri de la SVN Credit & Financial Solutions s-au mișcat în această zonă, având peste 22 de birouri deschise și urmează și partea de rezidențial. Cred că vom plusa foarte mult în antrepriză și management al construcțiilor, cu noua unitate deschisă și, desigur, îmbucurător pentru o piață în care autoritatea locală nu ne ajută, este că vom adăuga în portofoliul nostru de proiecte exclusive, pentru reprezentare în vederea vânzării și marketing, 10 proiecte care vor totaliza 5-6.000 de unități locative.

Ziare.com: Cum vedeți evoluția pieței imobiliare din România și, în particular, a segmentului rezidențial?

Andrei Sârbu: Pe partea de numere, din nefericire văd o ofertă în scădere. Deja suntem la jumătatea numărului de livrări cu care eram obișnuiți acum doi ani. Pentru noi însă, cei care suntem concentrați pe sectoarele medium, medium upper și premium, nu văd neapărat probleme, pentru că zonele noastre – cu precădere Sectorul I – nu au fost afectate de problemele cauzate de existența unor PUZ-uri sectoriale în celelalte sectoare ale orașului.

De asemenea, suntem foarte activi în nordul Capitalei, în sectorul agricol Ilfov, unde sunt niște UAT-uri mult mai prietenoase, astfel încât noi vom dezvolta proiectele pe care le-am conceptualizat împreună cu beneficiarii.

