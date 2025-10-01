Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: „Tinerii sunt extrem de mobili, foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de facilități”

Antoniu Panait, Managing Director Vastint, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com. Antoniu Panait a stat de vorbă cu jurnaliștii Ziare.com despre ultimele tendințe în piața imobiliară de birouri, precum și despre un proiect amplu dezvoltat de Vastint, și anume Timpuri Noi Square, construit în locul fostei Fabrici Timpuri Noi. Panait a oferit, de asemenea, detalii despre proiectul imobiliar al Vastint care se întinde pe o suprafață de 50 de metri pătrați, în zona Sisești, din Capitală.

Ziare.com: În ceea ce privește segmentul de office, ce anume caută chiriașii în prezent?

Antoniu Panait: În permanență ne punem și noi întrebarea „Ce își doresc chiriașii?” și pot să spun că piața a evoluat foarte mult de-a lungul anilor. Vedem un profesionalism extraordinar la chiriași. Aceștia își doresc să aibă o bază foarte solidă, începând cu locația. Din cauza GDPR-ului a existat la un moment dat o mică ezitare în legătură cu modul în care pot stabili unde locuiesc angajații. Odată cu maparea după codul poștal, se poate stabili foarte ușor acest lucru, de aici pornind totul: cu locația. Își doresc locație, să aibă cât mai multe facilități în apropiere, iar aici putem da exemplul Timpuri Noi, care, la început, era o zonă gri, fosta fabrică Timpuri Noi, care acum a renăscut.

Ziare.com: Ce noutăți aduce pe piață cea de-a doua fază a Timpuri Noi Square, la care lucrați în prezent?

Antoniu Panait: Pe lângă tot ceea ce exista în zonă, am adăugat și noi spații comerciale, sală de sport, Beautiful Downtown, un concept extraordinar de atractiv pentru toate vârstele. Transportul public este foarte ușor, precum și business garden, la Orhideea. Așadar, oamenii caută facilități, clădiri foarte bine construite din punct de vedere tehnic, iar în acest sens se fac verificări tehnice de către chiriași ca să verifice dacă într-adevăr standardele declarate sunt adevărate, aici referindu-mă la certificări verzi.

În Timpuri Noi, care acum se află în faza doi de construcție a 60.000 de metri pătrați închiriabili, am eliminat în totalitate centralele pe gaz, ceea ce este fantastic din punct de vedere al tehnologiei. Acum câțiva ani discutam de case pasive, adică niște căsuțe la țară, în provincie, cu pompe de căldură. Acum vorbim de volume extraordinar de mari în București unde sunt temperaturi minime și maxime destul de mari. Tehnologia ne permite eliminarea combustibililor fosili, adică poluarea, și să avem niște clădiri care generează energie.

Avem peste 1.700 de metri de panouri fotovoltaice, circa 200 de pompe de căldură, foraje la 60 de metri adâncime, plus alte echipamente, toate împreună ajutându-ne să eliminăm poluarea și să ajungem la niște standarde foarte înalte de eficiență energetică.

Ziare.com: În ce fază se află proiectul rezidențial din zona Sisești?

Antoniu Panait: Proiectul de la Sisești este unul de suflet, la care am vizat și am planificat foarte mult. Acolo avem, ca ordine de mărime, un parc central comparativ cu mărimea parcului Cișmigiu, adică circa 15 hectare de spațiu central format din parc și spații verzi, din totalul de 50 de hectare. Sperăm să se deblocheze acest proiect și să putem face acea investiție care include facilități începând de la parc până la școli private și de stat, terenuri de tenis, piscine. Vorbim de un proiect foarte mare.

Un aspect legat de orașe și de competitivitate este că problema cea mai mare a orașelor din Europa este faptul că toate au o competiție pentru mâna de lucru. Este foarte important într-un oraș să ai volume cât mai mari rezidențiale și nu numai ca să atragi forța de muncă, ci pentru că cel mai mare cost al unui cuplu tânăr, de pe băncile facultății, care vrea să pornească în viață, este chiria sau achiziția unui apartament. Și dacă ai aceleași prețuri ca un oraș mult mai evoluat, de exemplu, ca Berlinul, ai o problemă cu competitivitatea, pentru că tinerii din ziua de astăzi sunt extrem de mobili, sunt foarte bine pregătiți și oricând se mută în funcție de ce facilități au. Nu mai există granițe.

Deocamdată Siseștiul este un proiect la care lucrăm în continuare, dar așteptăm încă să vedem când se va debloca în tot Bucureștiul situația.

