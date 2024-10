Antoniu Panait (Vastint) la The Real Estate Event: "Predictibilitatea este foarte importantă pentru viitorii investitori, iar România are nevoie de investitori"

Antoniu Panait, directorul Vastint România, a participat joi, 12 septembrie, la ediția inaugurală a The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com și Retail365. Acesta a punctat nevoia de predictibilitate și claritate în legislație pentru a putea atrage noi investitori în România.

Panait a vorbit despre ambițiile Vastint de a construi clădiri de cea mai înaltă calitate, ceea ce înseamnă eliminarea combustibililor fosili.

"Suntem prezenți în România de cam 15 ani. În prezent, deținem circa 100.000 de metri pătrați în suprafață închiriabilă brută în mai multe clădiri din București, parte din două proiecte - Business Garden Bucharest și Timpuri Noi Square. Este o poveste de succes, iar de aceea am decis, de acum un an deja, să începem o a doua fază la Timpuri Noi, dar, din cauza pandemiei și a volatilității a materialelor și a forței de muncă, a trebuit să ne reevaluăm poziția anul trecut. A trebui să anulez licitația, așa că am reînceput în acest an. Acum, construcția este în desfășurare pentru, consider eu, clădiri care vor face istorie. Bineînțeles, este o ambiție - vrem să implementăm una dintre cele mai bune clădiri din lume. Avem în palmares Business Garden, care se situează pe locul trei la nivel mondial din perspectiva certificării de platină. Acum, cu Timpuri Noi, începem din acest punct. Este o provocare, o mare provocare, dar, luând în considerare că este una dintre singurele clădiri din lume care a eliminat centrale pe gaz, deci totalitatea combustibililor fosili, în folosință, cred că este un semn bun inclusiv pentru piață. Este un semn pozitiv și pentru echipă", a spus directorul Vastint România.

Ads

Conform dezvoltatorului, există mai multe proiecte de lege în circuitul legislativ care pot clarifica contextul pentru investitorii imobiliari, iar speranța acestuia este că normele vor deveni în curând realitate.

"Ce ne așteptăm ca investitori? Noi avem multă experiență acum pe piața locală, dar noii investitori înțeleg imediat că există provocări semnificative pentru că legile din imobiliare nu sunt clare și nu sunt predictibile; cumperi o proprietate și, cu toate că îți faci verificările prealabile, titlul de proprietate nu are probleme, dar nu știi ce poți construi, chiar dacă ai un plan urbanistic. Așadar, cred că acesta este unul dintre principalii factori care trebuie adresați, iar eforturile continuă pe această zonă. Să sperăm că se vor materializa curând. Sunt mai multe legi care vor clarifica pe termen lung modul în care vom dezvolta. Cred că predictibilitatea este foarte importantă pentru viitorii investitori, iar România are nevoie de investitori", spune Panait.

Directorul Vastint România a reamintit că un blocaj în investiții nu înseamnă că firmele vor aștepta clarificarea cadrului. În schimb, acei investitori se vor orienta spre alte piețe, iar Polonia este un rival regional al României.

Ads

"Orice țară are nevoie de investitori. Mă uit la Polonia, spre exemplu - o companie precum a noastră, dacă nu poate investi banii, asta nu înseamnă acele fonduri stau la bancă. Sunt redirecționate spre alte țări, cum ar fi Polonia sau altele în care claritatea este mai mare. Deci, predictibilitatea este cea mai importantă", a încheiat Panait.

Întreaga intervenție poate fi urmărită mai jos.

The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

Ads

PARTENERI PRINCIPALI: SVN® Romania și Nobis Gardens.

PARTENER PLATINUM: NUSCO

PARTENERI GOLD: KULTHO, OBSENTUM, SEMA REAL ESTATE, VIGGO, MURFATLAR

PARTENERI SILVER: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

PARTENERI BRONZE: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

PARTENERI COPPER: BIRISGORAN, BELLEMONDE

PARTENERI: KINSTELLAR, LERIDA, SALESFORCE, NEXT CONSULT, INECO ELECTRIC

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER FIT-OUT: BoConcept

PARTENER DIGITAL: IMSOL

PARTENER ADVERTISING: DANCO VISION

PARTENERI MEDIA: Fairway, Delir Media, Transilvania Business, Revista BIZ, Arena Constructiilor, Business24.ro, Comunicatedepresa.ro, National FM.

Ads