Beatrice Dumitrașcu (ONE) la The Real Estate Event: „Suntem într-o piață care nici astăzi nu este foarte matură și oferă extraordinar de mult”

Beatrice Dumitrașcu, Chief Executive Officer Residential la One United Properties, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de RETAIL365 și Ziare.com.

În cadrul panelului intitulat „LEGACY – De la fondatori, la liderii noii generații. Decizii strategice în real estate-ul de azi”, moderat de Ionuț Bonoiu, Fondator, Head of Context & Clarity la BusinessPedia.Ro & Termene.ro, Beatrice Dumitrașcu a detaliat strategia care a condus One United Properties la rezultatele pozitive pe care le înregistrează, completând și lista de oportunități unice prezente pe piața românească, pe care firma pe care o reprezintă a reușit să le fructifice.

Beatrice Dumitrașcu are o expertiză extinsă de peste 20 de ani în vânzări și marketing și și-a dedicat cea mai mare parte a carierei industriei imobiliare, devenind un reper printre specialiști. Ea s-a alăturat One United Properties în 2013 și ocupă în prezent funcția de CEO al Diviziei Rezidențiale. Este responsabilă de administrarea celui mai mare portofoliu rezidențial premium al One United Properties, conducând o echipă de profesioniști dedicați.

Întrebată de moderator care sunt, de fapt, valorile pe care le folosește One United în prezent în strategia de dezvoltare a companiei, Beatrice Dumitrașcu a detaliat faptul că, atunci când vine vorba de cultură organizațională, de regulă, oamenii se așteaptă la ceva „pompos, ne așteptăm la niște cuvinte foarte mari, însă până la urmă, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu nu aveau de unde să știe unde vor ajunge. Ei și-au folosit foarte mult intuiția și au ținut cont de oportunitățile care aveau să vină la acel moment. În momentul în care ei au lansat povestea One era unul în care nimeni nu-și dorea să se apropie de rezidențial, pentru că era extrem de sensibil, ca subiect.”

Dumitrașcu e de părere că nici măcar nu trebuie să ai o cultură organizațională în 2011 foarte puternică, ca să te uiți la oportunități și să crești odată cu piața. „Oportunitățile au fost foarte mari. Suntem într-o piață care nici astăzi nu este foarte matură și oferă extraordinar de mult. Putem vorbi despre o țară care este în urma Poloniei, unii zic cu 10, alții 15 sau chiar 20 de ani în urmă. Și atunci avem destul de multe sisteme de valori pe care să le putem împrumuta, pentru că nu ne cere nimeni să reinventăm roata, ci să fim atenți, să mergem cu trendurile și, cel mai mult, să fim rezilienți. Cam de aici pornește cultura organizațională a oricărui dezvoltator care este la început de drum. Cred că asta s-a întâmplat, iar aceste valori au fost păstrate și s-a mers mai departe.”

One United Properties este o companie listată la Bursa de Valori București, astăzi. „Însă, fiind o companie antreprenorială, se vede amprenta în tot ceea ce facem azi”, a mai adăugat Beatrice Dumitrașcu.

Ce oportunități a fructificat deja România în imobiliare

Potrivit lui Beatrice Dumitrașcu, auzim în permanență vorbindu-se despre regenerare urbană, comunități, orașul de 15 minute sau achiziții de terenuri în zone importante din țară. „Avem un limbaj comun, ne-am urcat cu toții în niște trenuri și m-aș bucura să ne uităm cu toții în direcția aceasta, în trenurile în care ne-am urcat și, dacă ar fi totuși să vorbim despre unele trenuri pe care le-am putea rata, n-aș spune asta. Cred că doar ne mișcăm un pic mai greu pentru că tot anul am observat că nu avem un brand de țară și de capitală europeană și ne costă foarte mult.”

Dumitrașcu a dat exemplul unei discuții avute cu un investitor polonez care, după ce a ascultat oportunitățile prezente pe piața românească, a plusat foarte mult investiția inițială, dar „trebuie să ne facem un brand de țară și de capitală europeană și să încercăm să atragem investitori, pentru că sunt foarte mulți care nu se uită către noi fiindcă nu știm să ne promovăm. Trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Mixed-use facem cu toții, proprietăți dezvoltăm cu toții, la fel și shopping malluri, zone comerciale sau foodcourturi atractive – facem lucrurile astea, așa că trebuie să rămânem în trenurile în care ne-am urcat, dar haideți să vedem ce putem face în plus”, a încheiat aceasta.

