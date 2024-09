Bogdan Iliescu (centru), director comercial al Nusco, la The Real Estate Event

Bogdan Iliescu, directorul comercial al dezvoltatorului imobiliar NUSCO, a fost prezent joi, 12 septembrie, la The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com în parteneriat cu Retail365. În timpul unei discuții despre relevanța companiilor românești în regiune, acesta a punctat că firmele din țară sunt urmărite de capitalul străin și, astfel, pot atrage investiții noi.

Din punctul de vedere al lui Bogdan Iliescu, în momentul de față companiile românești trebuie să demonstreze că produsele de pe piața locală sunt suficient de atractive pentru investiții.

"Este o onoare pentru mine să fiu prezent în mijlocul atâtor oameni de succes din domeniu. Despre noi, în acest moment avem proiectul Nusco City, unul de reconversie, de care lucrăm de foarte mult timp. Suntem în etapa a doua a dezvoltării segmentului de rezidențial. Prima etapă a fost vândută complet. Acum, a doua etapă, în construcție, este 80% vândută. Răspunsul din partea clienților este foarte bun pentru proiectele de calitate. Ieșim, cum spuneau și colegii din panel, în afara regiunii pentru a atrage atenția investitorilor către noi decât să mergem noi să investim în altă parte. Considerăm că piața actuală emergentă devine mult mai atractivă pentru investitorii din afară. Vrem să le arătăm că și noi avem produse de foarte bună calitate și merită să investească în București și în România în general. Atâta timp cât concentrarea este pentru proiecte care ajută comunitățile în care se dezvoltă, întotdeauna succesul credem și ne este demonstrat că vine de la sine", a spus Bogdan Iliescu.

Ads

Reprezentantul dezvoltatorului imobiliar a atras atenția că investitorii internaționali se uită cu atenție la România.

"Am avut o experiență foarte frumoasă în luna mai a acestui an, când am fost în Varșovia, la un summit de imobiliare. Într-adevăr, Polonia și Varșovia sunt într-o altă categorie față de noi, dar toți jucătorii care au vorbit în acele trei zile au vorbit de România ca fiind următoarea țară de urmărit pentru investitori: să iasă din birouri, să intre în țară. Într-adevăr, contează foarte mult și cultura locală, iar pentru a investi este nevoie să cunoști piața regională în care vrei să intri. Un mesaj care pe noi ne-a bucurat foarte mult a fost acesta de a ajunge în România, de a se uita la jucătorii importanți din piață și de a investi în ei", a declarat Bogdan Iliescu.

În evaluarea sa, autoritățile poloneze colaborează mult mai îndeaproape cu dezvoltatorii imobiliari, ceea ce ar putea reprezenta un avantaj pentru piață, ca întreg.

"Totodată, am fost foarte plăcut surprins de autoritățile din Varșovia, care au fost și sunt atât de aproape de toți dezvoltatorii, îi consiliază ce și cum să dezvolte, încât a devenit o dorință și pentru noi, ne dorim tare mult să se ajungă (aici- n.r.). Sperăm tare mult c ași autoritățile noastre să urmărească trendul. Atunci când ai un partener ca5e nu îți oferă doar birocrație, ci vine și te consiliază, atunci tuturor ne-ar fi mult mai ușor atât să atragem investitori, cât și ulterior să ieșim și noi în regiune și să devenim acest jucător", a subliniat directorul comercial al Nusco.

Ads

Întrebat dacă listarea la bursă reprezintă o opțiune de viitor pentru companie, Iliescu a spus că atragerea de investitori pe piețele de capital este una dintre variantele pe care dezvoltatorul le ia în calcul.

"Suntem într-un proces în care dezvoltăm compania, am ajuns la un nivel care ne mulțumește și atunci trebuie să creștem mai mult. Atunci, încercăm să ne pregătim pentru toate opțiunile care există pe piață. Într-adevăr, și listarea este un gând, și atragerea altor investitori alături de noi, suntem deschiși oportunităților. Considerăm că am creat încredere în piața locală și atunci putem să oferim niște facilități bune investitorilor care vor să vină alături de noi", a încheiat Iliescu.

Separat, directorul comercial al dezvoltatorului imobiliar a răspuns la câteva întrebări pentru Ziare.com.

Ziare.com: Am văzut noua identitate și ne bucurăm că ați împărtășit cu noi prima expunere a acesteia. Suntem curioși, totuși, de unde a venit această nevoie de nouă identitate și care sunt planurile companiei odată cu acest rebranding?

Ads

Bogdan Iliescu: Noul rebranding vine ca o consecință a strategiei pe care o avem privind către viitorul companiei noastre. Nu este vorba doar de un simplu logo sau o schimbare de identitate, este vorba de angajamentul nostru pe care îl avem față de clienți, față de piață. Pregătim compania pentru un viitor mai bun și dorim prin acest rebranding să arătăm că suntem pregătiți pentru schimbările care vin din viitor. În ceea ce reprezintă acest rebranding în cadrul proiectelor noastre majore - Nusco City și Nusco Homes - este o consecință și o demonstrare a faptului că vrem să le arătăm clienților noștri sustenabilitate, că vrem să le arătăm inovație și gândul nostru către un viitor nou.

Ziare.com: Dacă tot ați menționat de Nusco City și Nusco Homes, ne puteți spune care este statusul lucrărilor?

Bogdan Iliescu: La Nusco City, suntem în a doua etapă a dezvoltării rezidențiale. Prima etapă a fost complet vândută, este și locuită de către clienți. Etapa a doua este vândută în proporție de peste 83%, deși suntem într-un stadiu incipient al construcției, ceea ce reprezintă un răspuns foarte bun din partea clienților noștri. Pentru celelalte funcții pe care vrem să le aducem în proiectul Nusco City - partea de hotel, spital, educație, spații de birouri și comerciale - suntem în diverse stadii de cercetare și avizare. Pentru Nusco Homes, proiectul nostru de vile din zona Tunari, primele 61 de vile din prima etapă sunt aproape de finalizare, ne pregătim să invităm primii locuitori să se mute în proiect și așteptăm crearea unei comunități în zona Tunari, astfel încât să le putem clienților noștri condiții foarte bune de locuire.

Ads

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

PARTENERI PRINCIPALI: SVN® Romania și Nobis Gardens.

PARTENER PLATINUM: NUSCO

Ads

PARTENERI GOLD: KULTHO, OBSENTUM, SEMA REAL ESTATE, VIGGO, MURFATLAR

PARTENERI SILVER: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

PARTENERI BRONZE: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

PARTENERI COPPER: BIRISGORAN, BELLEMONDE

PARTENERI: KINSTELLAR, LERIDA, SALESFORCE, NEXT CONSULT, INECO ELECTRIC

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER FIT-OUT: BoConcept

PARTENER DIGITAL: IMSOL

PARTENER ADVERTISING: DANCO VISION

PARTENERI MEDIA: Fairway, Delir Media, Transilvania Business, Revista BIZ, Arena Constructiilor, Business24.ro, Comunicatedepresa.ro, National FM.

Întreaga intervenție a lui Bogdan Iliescu poate fi urmărită aici.

Ads