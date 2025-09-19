Brendon O’Reilly (Fashion House Group) la The Real Estate Event: ”Îmi amintesc foarte clar cum am ajuns prima dată în România. Au trecut 25 de ani de la acea vizită”

Brendon O’ Reilly este Managing Director la Fashion House Group și Liebrecht & wooD Management Romania, două companii active în domeniul imobiliar, atât pe segmentul comercial, cât și pe cel rezidențial, oferind totodată soluții de asset management. Acesta a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com, în calitate de keynote speaker.

O’Reilly s-a alăturat companiei în 2010, în funcția de Managing Director, după ce petrecuse nouă ani la conducerea GVA Outlets Ltd. În prezent, compania are proiecte în Rusia, România și Polonia. Sub conducerea sa, compania s-a confruntat constant cu transformările pieței imobiliare din Europa Centrală și de Est, generate de expansiunea comerțului online și de schimbarea obiceiurilor de consum în toate categoriile. Activitățile principale ale companiei includ achiziția de terenuri, dezvoltare imobiliară, administrare de proprietăți și de active, cu obiectivul esențial de a transforma terenurile achiziționate în proiecte generatoare de fluxuri de numerar stabile.

În cadrul discursului de început al The Real Estate Event, acesta a detaliat, din experiența bogată pe care o deține, cum s-au dezvoltat outleturile și modul în care acestea și-au găsit loc și pe piața din România. O’Reilly și-a început cariera în 1985, în aceeași perioadă în care, în statul Carolina de Nord, „un domn pe nume Stanley K. Tanger deschidea primul centru outlet, se numea Manufacturer’s Outlet. Am avut onoarea să îl cunosc personal pe Stanley, care obișnuia să spună că, În vremuri bune, oamenii iubesc să prindă o ofertă. În vremuri grele, au nevoie de ea’. Din acea idee simplă a construit 37 de centre outlet în SUA și Canada.”

Cinci ani mai târziu, a continuat O’Reilly, în anii ’90, după căderea Cortinei de Fier, începeau să se deschidă astfel de magazine în Europa. În perioada aceea, acesta era chiriaș în localitatea austriacă Parndorf, unde a deschis un magazin Samsonite, în 1997. „Clienții veneau din Serbia, Ungaria, Austria, practic din toată regiunea. Colin Beattie, atunci director general al Samsonite Europe, a spus că avem nevoie de o abordare dedicată outleturilor, iar eu am pus în practică această strategie. Trebuie însă să ne amintim contextul: Polonia a intrat în NATO în 1999, în Uniunea Europeană în 2004, iar România a urmat câțiva ani mai târziu, pe un parcurs similar.

Împreună cu Jan Demeyere, prezent astăzi aici, am deschis la 2 februarie 2004 primul nostru outlet în Polonia, la Sosnowiec, în Silezia, cu branduri precum Nike și Adidas. A fost un succes răsunător, iar centrul funcționează și astăzi excelent. Am mai dezvoltat încă două, unul la Gdansk și altul la Varșovia. Dar trebuie să vă povestesc și o întâmplare care spune mult despre acea perioadă. Când încercam să obținem finanțare bancară pentru outletul din Varșovia, în 2001, am observat că toată lumea purta atunci Adidas. Am ieșit dintr-o întâlnire la bancă și, așteptând șoferul, am văzut cum directorul băncii, cu care tocmai vorbisem, își monta pe mașină un semn de taxi. Era al doilea său job, la negru. Atunci am înțeles mai bine cum funcționa economia poloneză în acei ani și de ce trebuia să ne adaptăm așteptările. Astfel că ordinea deschiderilor noastre nu a urmat logica planului inițial. Voiam să lansăm mai întâi la Varșovia, apoi la Gdansk și abia la final la Sosnowiec. Din cauza autorizațiilor și birocrației, a trebuit să facem exact invers, adică întâi Sosnowiec, apoi Gdansk și abia la urmă Varșovia”, a povestit O’Reilly.

România: de la terenul din Militari la brandurile internaționale

„Îmi amintesc foarte clar cum am ajuns prima dată în România. Era în jurul anului 2001, la recomandarea lui Patrick Van Den Bossche, care mi-a zis, Mergi să vezi acel teren’. Prima imagine pe care am avut-o în Militari a fost un câmp cu vreo 500 de oi și un cioban. Și te întrebi, firește, cum ar putea aici să funcționeze un centru outlet? Au trecut însă 25 de ani de la acea vizită, iar astăzi, pe acel teren, avem magazine Hugo Boss, Calvin Klein, Tommy Hilfiger și toate merg foarte bine. Dar motivul este că aici s-a produs aceeași maturizare a distribuției mărfii pe care care am văzut-o în Polonia și în alte piețe emergente.

La început, majoritatea chiriașilor noștri erau francize, distribuitori locali sau angrosiști. Apoi a venit un moment esențial, și anume că am început să primim scrisori de la branduri globale, care ne cereau să semnăm contracte de confidențialitate, pentru că negociau să recupereze piața de la deținătorii locali ai licențelor și distribuitorii pentru a intra direct pe piață, cu magazine proprii. Astăzi vedem cum branduri pe care le iubiți și le vizitați în Militari sau Pallady se extind. În ultimul an și jumătate am dublat suprafața magazinelor Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein”, a mai adăugat O’Reilly.

Practic, omul de afaceri a sintetizat tocmai diferența dintre piețele din Austria, de pildă, și cele din țări cu economie emergentă, postcomunistă, ca Polonia sau România. „Când oamenii mă întreabă, De ce nu suntem ca Parndorf?’, răspunsul este simplu. Parndorf are cu 10–15 ani mai multă istorie. Dar vom ajunge acolo, procesul este în desfășurare, iar brandurile deja investesc și trimit marfă direct aici.”

De-a lungul anilor, a continuat acesta, compania Liebrecht & wooD dezvoltat, prin GVA Outlets și apoi împreună cu Fashion House, mai multe centre de tip outlet în Europa. „Poate unele vă sunt cunoscute: Fashion Arena din Praga, în Štěrboholy, Fashion Park din Belgrad, Sofia Outlet Center, B5 din Berlin, Premier Outlets în Budapesta, centrele din Bergamo și Ringsted”, a explicat acesta. Toate au urmat același proces, aceeași structură și disciplină de management aplicate și la Fashion House. Liebrecht & wooD nu înseamnă însă doar Fashion House, a mai explicat Brendan O’Reilly. Grupul a dezvoltat și birouri, centre comerciale și proiecte mixte. Un exemplu este centrul comercial din Militari, nu outletul, ci mallul, construit de noi și vândut apoi. În Polonia, am dezvoltat proiecte mixte care includ hoteluri, muzee și spații de birouri, cum ar fi Moxy Hotel, Muzeul Vodcăi sau Google Campus.

În România, brandul Fashion House înseamnă centrele din Militari și Pallady. „Suntem foarte mândri de faptul că am inaugurat Pallady chiar în timpul pandemiei, iar anul trecut am finalizat și faza a doua. Este o dovadă că, atunci când oamenii au nevoie de ceva nou garderobă, fie pentru că au slăbit, fie pentru că au luat câteva kilograme, cum am pățit eu și soția mea în lockdown, outleturile sunt esențiale, fiindcă oferă atât brand, cât și valoare.”

Proiecte noi pentru Liebrecht & wooD

Lângă Fashion House Pallady, compania a decis să dezvolte un proiect unic în România, și anume un parc tematic în parteneriat cu Nickelodeon. „Nu pot da detalii din cauza acordurilor de confidențialitate, dar vă spun atât, că va fi primul de acest tip din România, cu universuri pe care copiii le adoră: Paw Patrol, Ștrumfii și alte personaje Nickelodeon. Exact cum mulți părinți conduc până în Austria pentru a-și duce copiii la un parc, la fel se va întâmpla și aici: oamenii vor veni din toată regiunea. În plus, avem proiectul rezidențial Liziera de Lac, la cinci kilometri de Fashion House Pallady. Pe termen lung, acolo vor fi între 3.000 și 4.000 de locuințe; în prezent avem peste 2.300. Este un proiect rezidențial de amploare, menit să ofere nu doar locuințe, ci și o comunitate.

Urmăriți discursul complet al lui Brendan O’Reilly, alături de prezentările și panelurile din cadrul The Real Estate Event – the Legacy Edition, mai jos:

