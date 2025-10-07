Cătălina Pîrvu (Viggo Tailoring) la The Real Estate Event: ”Brandul Viggo Tailoring este recunoscut pentru calitatea high-end și pentru exclusivitatea pe care o oferă clienților”

Cătălina Pîrvu, Creative and Sales Director Viggo Tailoring, a fost prezentă la ediția The Legacy a The Real Estate Event organizat de Retail 365 și Ziare.com în data de 11 septembrie, unde a vorbit despre expertiza pe care a căpătat-o brandul în cei peste 15 ani de activitate, punctând faptul că este singurul brand de profil din România care oferă toate cele trei servicii de tailoring. De asemenea, Viggo Tailoring este brand ambassador Loro Piana în România.

Ziare.com: Viggo Tailoring este un brand high-end în moda masculină. Ce anume susține această poziționare și cum s-a construit în timp această imagine de exclusivitate?

Cătălina Pîrvu: Într-adevăr, brandul Viggo Tailoring este recunoscut pentru calitatea high-end și totodată pentru exclusivitatea pe care o oferă clienților. Lucrul ăsta n-a fost ușor și nu a apărut peste noapte, este construit în timp, pentru că avem o experiență de peste 15 ani în domeniul modei masculine pentru bărbați. De altfel, suntem singurul brand din România care oferă toate cele trei servicii de tailoring, atât ready to wear, made to measure, cât și bespoke și asta se simte prin experiența pe care reușim s-o oferim clienților, atât de shopping, cât și de sesiuni de consiliere privată.

Shoppingul are loc, de altfel, și în locații exclusiviste precum casa pictorului Petrașcu, vilă de patrimoniu național, locația noastră din Viggo flagship store, dar totodată și locația din Londra, care se află foarte aproape de epicentrul modei masculine pentru bărbați din Londra.

Ads

Ziare.com: Cum s-ar traduce în cifre această experiență vastă și care este impactul asupra performanței brandului?

Cătălina Pîrvu: Noi vorbim mai mult despre artă, nu vorbim neapărat despre cifre, dar fiind un domeniu de retail, există și ceva cifre despre care putem discuta. Voi începe cu cifrele de țesături, pentru că colecția Viggo ascunde peste 12.000 de țesături de la cei mai importanți producători internaționali din lume, precum Loro Piana, Scabal, Dormeuil, Drago, Piacenza, Fratelli Tallia di Delfino și lista poate continua. Pe lângă acest lucru ne putem mândri, de altfel, și cu faptul că suntem brand ambassador Loro Piana în România, suntem, de altfel, și singurul brand local care are parte de toată colecția Loro Piana de țesături și de prezența lor la evenimentele pe care le avem în fiecare an, prezență care ne acordă și încredere în imaginea și succesul pe care vrem să le aducem pe piață.

Ads

De altfel, acest succes este vizibil și în partea de vânzări, pentru că ne putem mândri cu o creștere semnificativă a vânzărilor totale din acest an față de anul precedent, cu 15%. 20% pe segmentul de made to measure și totodată 30% pe segmentul de bespoke, ceea ce nu poate decât să ne bucure.

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads