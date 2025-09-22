David Flusberg, la The Real Estate Event: „80% dintre dezvoltatorii din sectorul comercial al pieței imobiliare prioritizează AI de-a lungul lanțului valoric”

David Flusberg este investitor imobiliar, fost director al One United Properties și fost co-fondator și președinte al Adama Holding, o platformă de dezvoltare și investiții imobiliare care a construit aproape 2.000 de apartamente în România, a gestionat un portofoliu de 400 de active imobiliare în Turcia și a investit în Ucraina, Moldova și Croația. Acesta a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com, în calitate de guest speaker.

Înainte de a se muta în România din Statele Unite, în 2005, și după absolvirea Universității Harvard cu o diplomă în economie, Flusberg a fost consilier strategic de nivel executiv pentru companii din top Fortune 500, în rolul său din cadrul The Boston Consulting Group, New York. Pe scena The Real Estate Event, acesta a ținut un discurs canalizat mai ales pe modul în care industria dezvoltării imobiliarelor poate integra cu succes avansurile făcute de tehnologia inteligenței artificiale.

„Îmi place să vorbesc despre AI pentru că se află la intersecția unde businessul și datele sunt conduse de capacitatea de a spune povești, la scară înaltă. Este o dimensiune paralelă, în care sensul nu vine doar din emoție, ci și din analiza lingvistică desfășurată la scară masivă. De când modelele mari de limbaj au fost lansate publicului, acum doar doi ani, creșterea AI în industria imobiliară a început să explodeze. Potrivit unor rapoarte de analiză, peste 80% dintre dezvoltatorii și investitorii din sectorul comercial al pieței imobiliare prioritizează acum AI de-a lungul lanțului valoric, nu ca un experiment, ci ca o nevoie strategică, prezentă în fiecare etapă, de la achiziții până la administrarea activelor. Mulți analiști sugerează că, pe măsură ce AI îmbunătățește eficiența, precizia evaluărilor, consumul de energie și dezvoltarea infrastructurii, impactul economic total asupra imobiliarelor ar putea depăși 1.000 de miliarde de dolari până în 2030.

Inteligența artificială nu schimbă doar businessul, schimbă și conștiința umană. De la scris la artă, de la muzică la cercetare, vedem cum un meta-creier aflat în cloud reușește să facă lucruri pe care le consideram esențiale pentru identitatea noastră umană, adesea mai repede și mai bine decât putem noi, iar asta e într-adevăr înfricoșător. Ne temem că AI va face proprietatea intelectuală lipsită de sens, că va halucina fapte și va adânci polarizarea, că vom deveni atât de dependenți de ea încât simțul nostru de sine, valoarea noastră adăugată ca indivizi, va fi retrogradată la rolul unor „maimuțe umane”. Aceste temeri sunt reale. Și nimeni, nici măcar creatorii celor mai avansate modele, nu poate prezice cu certitudine cum vor arăta următorii trei, cinci sau zece ani. Dar trenul a plecat deja din gară. Nu avem de ales decât să îmbrățișăm AI-ul, să-l învățăm, să-l privim nu ca pe un înlocuitor al conștiinței umane, ci ca pe o extindere a acesteia. Singura cale sustenabilă este să-l integrăm cu integritate, creativitate și autenticitate”, a explicat Flusberg.

Piața imobiliară din România, prin filtrul Adama Holding

Potrivit contextului oferit de Flusberg, când Adama Holding a construit două mii de apartamente în România. „Fiecare etapă, de la achiziții și planificare până la vânzări, era făcută „old school”: echipe mari, muncă manuală și multă intuiție. (...) Astăzi, lucrurile stau diferit. AI începe să se împletească în fiecare verigă a acestui lanț și, în România, vedem deja cum acest lucru se întâmplă, deși suntem abia la început. De pildă, One United, una dintre cele mai mari povești de succes din istoria imobiliarelor românești, se îndreaptă către AI pentru a crește eficiența în planificare, construcție, marketing și administrativ.

Conținutul de marketing al companiei se realizează acum mai rapid și mai dinamic, cu posibilitatea de a genera idei și de a formula mesaje mult mai puternice, folosind aplicații precum ChatGPT sau MidJourney. AI-ul este deja folosit pentru a măsura gradul de implicare al publicului în raport cu anumite tipuri de conținut, iar în viitor, aceste sisteme vor putea să își creeze singure conținutul, având în vedere întreaga călătorie a clientului, și să interacționeze cu un CRM personalizat, condus de agenți virtuali. În departamentul juridic al One, notele interne sunt deja redactate cu ajutorul Anthropic. Cercetarea se desfășoară mai eficient cu Perplexity. Iar Gemini este folosit pentru a identifica și sintetiza concluzii-cheie din peste 50 TB de date, provenite din 75 de companii cu scop special. Următorul pas pentru One, aflat deja în curs, va fi crearea de agenți AI personalizați care să poată redacta și completa contracte de furnizori și SPA-uri (n.r. eng. special purchase agreement, acord de vânzare-cumpărare), cu o fracțiune din munca manuală necesară înainte”, a mai sesizat specialistul.

AI, din ce în ce mai prezent în imobiliare

Însă, a adăugat acesta, după cum arată stadiul actual al tehnologiei, e încă nevoie să gestionăm procesele combinând o gamă de instrumente diferite. Mai exact, supravegherea umană este încă foarte importantă pentru a formula prompturi inteligente și pentru controlul calității. Și trebuie cântărit cu atenție costul fiecărei aplicații în raport cu potențialul ei de recuperare a investiției, însă acest lucru nu schimbă faptul că, la nivel global, printre cei mai mari dezvoltatori, investitori și administratori imobiliari, aria de utilizare a AI se extinde rapid.

„În zona de achiziții, inteligența artificială oferă echipelor un nou set de „ochi”, în loc să se bazeze doar pe instinct sau pe prezentarea unui broker. Algoritmii pot analiza tipare de trafic pietonal, demografie sau chiar amplasarea concurenței, pentru a identifica cele mai bune terenuri, iar modelele predictive de preț îi ajută pe investitori să descopere oportunități înainte ca acestea să apară oficial pe piață. Platformele de evaluare a riscului pot aduna instantaneu informații despre reglementări urbanistice sau contracte de chirie, permițând echipelor de tranzacții să se miște în ritmul datelor și, în ceea ce privește planificarea, schimbările sunt la fel de dramatice. Dezvoltatorii nu mai schițează planuri de apartamente pe șervețele și nici nu mai așteaptă săptămâni întregi pentru modele 3D statice. Astăzi, cartiere întregi pot fi simulate înainte de a se turna fundația, testând cum se vor comporta diferite designuri în termeni de confort, sustenabilitate și valoare pe termen lung” a mai explicat acesta, completând că instrumentele de design generativ pot rula peste noapte mii de variante de planuri, optimizând pentru randamentul chiriei, lumina naturală sau mixul potrivit de unități.

Iar odată ce construcția începe și activele sunt adăugate în portofolii, AI-ul continuă să lucreze, potrivit lui Flusberg. Dronele și senzorii detectează din timp primele semne de uzură, fie că e vorba de acoperiș, de sistemele HVAC sau de utilaje grele, înainte ca problemele să devină costisitoare.

Șefii de șantier pot ajusta programele zilnice în funcție de date în timp real despre vreme, lanțul de aprovizionare sau echipele de lucru și chiar și administratorii de portofolii folosesc teste de stres bazate pe AI pentru a vedea cum ar putea noile reguli climatice sau creșterea ratelor dobânzilor să se propage pe întregul lanț valoric al proprietăților lor. În cele din urmă, a explicat specialistul, pe scena The Real Estate Event, și investitorii trăiesc într-o lume diferită fiindcă aceștia nu mai așteaptă rapoarte trimestriale statice. „Dashboard-urile AI oferă acum informații în timp real, iar asistenții AI pot genera actualizări clare și personalizate la apăsarea unui singur buton. Aceasta nu înseamnă doar eficiență, ci un nou nivel de transparență și încredere. Și nu vorbim despre scenarii de viitor, toate acestea se întâmplă chiar acum. Următorul salt va fi apariția agenților AI. Sisteme care nu mai asistă doar un departament, ci coordonează proiecte întregi, de-a lungul întregului lanț valoric al imobiliarelor. Imaginați-vă că îi spuneți agentului vostru AI că vreți să cumpărați o locuință în București. El scanează ofertele, negociază cu dezvoltatorii, se ocupă de acte, ajustează planurile împreună cu arhitecții și pregătește totul înainte ca voi să pășiți măcar pe șantier.

Sau imaginați-vă un dezvoltator de mall-uri în România folosind un agent pentru a identifica terenuri, a gestiona due diligence-ul, a coordona pachetele de design, a securiza chiriași, a optimiza logistica de construcție și a raporta creditorilor în timp real. Toate acestea vin mai repede decât cred cei mai mulți. Și ar putea însemna că portofolii de miliarde vor fi dezvoltate și administrate de doar câțiva oameni. De aceea trebuie să fim atenți, nu ca să ne temem de acest val, ci ca să învățăm să-l urmăm. Și, ca oameni care vor să fie lideri, nu simpli urmăritori, trebuie să rămânem conștienți atât de oportunitățile, cât și de provocările din fața noastră”, a mai sugerat David Flusberg

Urmăriți discursul complet al lui David Flusberg, alături de prezentările și panelurile din cadrul The Real Estate Event – the Legacy Edition, mai jos:

