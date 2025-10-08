Diana Tutelcă Staicu (The Decorators): „Clienții români încep să aprecieze designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, dar și să apeleze la serviciile unui designer de interior”

Diana Tutelcă Staicu, Founder & Chief Executive Officer The Decorators, a fost prezentă pe data de 11 septembrie la ediția The Legacy a The Real Estate Event, eveniment organizat de Retail 365 și Ziare.com. Cu această ocazie, antreprenoarea a vorbit despre serviciile pe care le oferă compania sub umbrela Scandinavian Decorators, practic o arhitectură de branduri grupată sub acest nume, unde se regăsește și multibrandul Decorators, dar și colecția Bo Concept. De asemenea, aceasta s-a referit și la preferințele clienților români pentru mobilier și design interior, precum și la felul în care răspund Bo Concept și The Decorators acestor nevoi.

Ziare.com: Cum se diferențiază Bo Concept pe piața din România față de alți jucători din segmentul premium de mobilier și design interior?

Diana Tutelcă Staicu: Bo Concept este o franciză daneză de mobilier care a fost fondată în 1952. În România am intrat pe piață în 2006, avem aproape 20 de ani de când suntem pe piață continuu, având în spate o echipă de designeri și profesioniști montatori care ne ajută să punem în practică toate proiectele foarte bine. Colecția se diferențiază față de alți competitori prin unicitatea ei. Este o colecție pur scandinavă de mobilier danez, creată de designeri renumiți la nivel european și internațional. Sunt piese unice, care se găsesc doar în colecția Bo Concept, iar clienții noștri deja s-au obișnuit cu acest gen de mobilier.

Ziare.com: Care este legătura dintre Bo Concept și conceptul multibrand Decorators, dar și cel al Scandinavian Decorators, în această strategie?

Diana Tutelcă Staicu: Scandinavian Decorators este firma sub care ne desfășurăm activitatea și are în portofoliu mai multe branduri de mobilier, decorațiuni și finisaje care ne ajută să putem oferi soluții la cheie pentru amenajările de spații rezidențiale, Horeca, spații comerciale, de birouri sau outdoor. Decorators practic este un multibrand, complementar colecției Bo Concept și împreună putem să oferim aceste soluții integrate atât de mobilare, cât și soluțiile de implementare, livrare, montaj, consultanță profesionistă.

Ziare.com: Ce tendințe observați în preferințele clienților români pentru mobilier și design interior și cum răspund Bo Concept și The Decorators acestor nevoi?

Diana Tutelcă Staicu: În acești 20 de ani am observat o evoluție pozitivă în comportamentul clienților români, încep să aprecieze din ce în ce mai mult designul multifuncțional, calitatea, produsele sustenabile, să apeleze la serviciile unui designer de interior. Interioarele noastre încep să arate din ce în ce mai bine și asta ne bucură, avem încredere în viitor și suntem optimiști.

