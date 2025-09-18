Florin Mariș, CEO Hexagon: ”Noi, dezvoltatorii prezenți la The Real Estate Event, vă garantăm că nu vindem metri pătrați. Noi vindem un loc de trăit”

Florin Mariș, Chief Executive Officer & Founder Hexagon, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Cluj, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – the Legacy Edition, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Retail365 și Ziare.com. Prezent în primul panel, acesta a explicat de ce autoritățile sunt importante în procesul de dezvoltare a proiectelor imobiliare, dar și de ce reforma administrativă este atât de importantă pentru România.

Chestionat de moderator cu privire la ingredientele necesare pentru ca un proiect imobiliar să aibă succes, să revitalizeze o zonă și să ajute la conturarea unor comunități sustenabile, Florin Mariș a ales însă să vorbească liber, spunând că nu poți realiza efectiv o dezvoltare sustenabilă dacă nu ai colaborare din partea autorităților.

„În funcție de locație, de capacitatea de transport a orașului, degeaba generezi o super-dezvoltare și îi pui pe toți oamenii să circule cu mașinile fără să aibă mijloace de transport în comun sau alternative la transportul rutier, pentru că vei genera foarte multă poluare și nici nu poți vorbi de sustenabilitate și nici măcar de un cost rezonabil”, a explicat acesta.

Traiul de calitate începe când dezvoltatorul nu vinde doar metri pătrați, ci un loc de trăit

De asemenea, Florin Mariș a adăugat faptul că deși toată lumea vorbește despre prețul metrului pătrat, ei, dezvoltatorii prezenți la The Real Estate Event, pot garanta că nu vând metri pătrați, ci locuri de trăit.

Ads

Cât despre „locul de trăit”, Florin Mariș a explicat că acesta are mai multe caracteristici, unele dintre acestea fiind legate de reducerea mobilității și a consumului de timp, aspecte care generează o viață bună, în condițiile în care nu se poate vorbi astăzi despre această viață bună dacă cineva pierde două ore în trafic la dus și două la întors.

„Din păcate noi vorbim astăzi despre metri pătrați, dar nu noi ar trebui să avem viziune, altcineva trebuie s-o aibă și nu poate fi un om. Noi am ajuns să avem viziune după ce ne-am cheltuit banii și sănătatea încercând să generăm un produs de calitate. La unii dintre noi drive-ul a fost doar de conștiință, dar drive-ul nu poate fi de conștiință, trebuie impus și asta trebuie să o facă autoritatea”, a arătat antreprenorul.

Prin urmare, a completat Florin Mariș, se poate vorbi despre o locuire de calitate doar acolo unde se întâlnesc toate condițiile, iar condițiile se pot întâlni doar dacă autoritatea își înțelege rolul pe care dezvoltatorii l-au înțeles: ei au rolul de a dezvolta, iar autoritatea nu va putea dezvolta niciodată în absența lor.

Ads

În concluzie, a adăugat acesta, dezvoltatorii vor fi nevoiți să facă în așa fel încât autoritățile să-i bage în seamă, cu alte cuvinte să înțeleagă că fără dezvoltatori nu pot face orașe din moment ce au nevoie de factorul economic, în vreme ce ei au un alt rol.

Exemplu de bună practică la Cluj: un parteneriat public-privat care a funcționat

În continuare, CEO-ul Hexagon a declarat că pentru a putea fi generate bune practici, este nevoie de exemple.

Totodată, acesta s-a arătat ferm convins că și la București, Timișoara, Brașov sau Cluj sunt exemple de bune practici, aducând în acest sens un exemplu personal.

„Aș vrea să aduc în atenție un aspect care s-a întâmplat acum câteva zile la Cluj. Nu-mi aparține în totalitate, dar fac parte din comunitate. Cu mulți ani în urmă, era un teren liber foarte bun de construcție și Primăria a venit și a spus: dacă vrei să obții indicatorii de utilizare a terenului pe care ți-i dorești, trebuie să dai pentru comunitate o școală cu atâtea clase, o grădiniță, atâta spațiu verde și un spațiu de recreere. (…) Și evident că dezvoltatorul respectiv, cu 5 ani în urmă, a zis: 'eu nu o să fac investiția asta niciodată, asta e o investiție de 5 milioane de euro cel puțin'. Ei, săptămâna asta, a fost inaugurată școala, sala de sport, parcul și dezvoltatorul a fost foarte mândru pentru că a reușit după discuția cu Primăria să-și marketeze produsul respectiv, astfel că pe toate reclamele pe care le avea scria 'Primul proiect din Cluj care are școală publică', fiind, practic, un parteneriat public-privat”, a povestit Florin Mariș.

Ads

Pe parcursul exemplului oferit, acesta a dezvăluit însă un detaliu important, legat de negocierea directă dintre dezvoltator și autorități, detaliu care, conform CEO-ului Hexagon, este „marele avantaj al Clujului pe aceeași urbanizare ca și Timișoara”.

„Se cheamă contractul de restructurare, un agreement între autoritate și dezvoltator în care în momentul în care îl semnezi, tu ai obligațiile pe care ți le-ai asumat și autoritatea are obligațiile de a-ți emite autorizațiile și de a-ți urbaniza terenul. Deci practic tu transformi cu acceptul autorității publice un teren industrial sau agricol într-un teren de construcții pentru dezvoltare”, a explicat antreprenorul.

De ce investiția în eficiență energetică duce la un produs cu costuri mult reduse sau chiar zero

Florin Mariș s-a referit, de asemenea, pe scurt și la felul în care va arăta industria în perioada următoare, explicând faptul că toate modificările care au avut sau vor avea loc au fost o consecință a cerințelor clientului și a necesităților.

Ads

Astfel, a continuat acesta, dacă pare că nZEB-ul sau ESG-ul, sau normele de locuințe mai eficiente energetic, au fost generate de altceva, acest lucru este fals, ele fiind generate strict de nevoia locuitorului de a avea o locuință mai eficientă energetic, lucru care trebuie plasat într-un context european și nu global.

„Astăzi vorbim despre niște măsuri impuse, dar nu sunt limitative. Asta nu înțelege lumea: investești foarte mult ca să ajungi la nivelul nZEB, dar nu faci doi pași mai în față ca să îți dai seama că investiția te face să fii super-eficient energetic și atunci tu poți distribui către client un produs într-adevăr care să nu aibă costuri”, a explicat CEO-ul Hexagon.

Referitor la acest lucru, de altfel, Florin Mariș a dezvăluit faptul că Hexagon a făcut experimentul chiar la Cluj, unde construiește „large-scale”, practic „mii de apartamente, în sistem aproape pasiv”.

Mai mult, antreprenorul a arătat și faptul că compania se pregătește să iasă în piață anul viitor cu toate utilitățile incluse pe următorii 10 ani în prețul de vânzare, ceea ce înseamnă că a ajuns, datorită investiției în eficiența energetică, să poată controla prețul final al clientului.

Ads

De asemenea, tot în cursul intervenției pe acest subiect, CEO-ul Hexagon a explicat și faptul că atunci când discutăm despre schimbarea mediului construit, discutăm de fapt despre necesități, iar aceste necesități, a adăugat acesta, sunt generate de schimbările demografice.

„Evident că un om în vârstă nu-și mai poate permite să țină apartamentul de 90 m2 fără servicii, departe, fără lift etc. și atunci se naște o altă linie de business în care sunt apartamentele pentru oameni în vârstă. Apoi apare un alt segment, oamenii tineri, unde vorbim despre „built to rent”, apartamente foarte bune, conectate la toate evenimentele din viața cotidiană, pentru că ei își trăiesc o viață în mijlocul orașului”, a mai spus Florin Mariș.

Totodată, acesta a mai adăugat faptul că trebuie să înțelegem că am trecut de la urbanismul de parcelă la urbanismul de cvartal, de oraș.

De ce este importantă reforma administrativă pentru România

În continuare, CEO-ul Hexagon a arătat faptul că România are nevoie de reformă administrativă „pentru a rupe legăturile de comisioane, de șpăgi și corupție”.

Ads

În acest sens, antreprenorul a adăugat faptul că dacă vom reuși să formăm o Românie cu un aparat administrativ nou, „evident” că într-o administrație nouă zona metropolitană va fi cea care va defini aria.

„Dacă vorbim de Cluj vom avea trei-patru județe, sau jumătăți de județe, dar cu o zonă centrată, ultra-urbană, dacă vorbim de Brașov același lucru, de Timișoara la fel etc. Așa se generează noua administrație”, a explicat acesta.

Totodată, Florin Mariș a arătat un alt aspect important și anume că în România nu reușim să absorbim fonduri europene pentru că nu avem suficientă dimensiune.

„Este aberant să faci metrou la Cluj cu 2 miliarde de euro buget, pentru că înseamnă că trebuie să amanetezi bugetul Clujului pe 25 de ani. Ei, dacă Clujul ar fi o capitală a unei regiuni, 2 milioane înseamnă nimic”, a exemplificat acesta.

Acesta și-a încheiat intervenția spunând faptul că „o altă Românie” înseamnă reformă administrativă.

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

Ads

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Group, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, Salesforce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads