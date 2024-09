Florin Pogonaru (AOAR) la The Real Estate Event: "Firmele din AOAR se uită la bazinul nostru mic și încearcă să înoate alături de pești mai mari"

Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), a participat joi, 12 septembrie, la prima ediție a The Real Estate Event, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de Ziare.com și de RETAIL365. Afaceristul a vorbit despre piedicile pe care le întâmpină firmele românești în a deveni investitori regionali.

Întrebat care este apetitul investitorilor români pentru a ieși în afara pieței autohtone și cum s-a schimbat paradigma în ultimii ani, Pogonaru a spus că nu crede că bariera de investiție în regiune ține de mentalitatea antreprenorilor români.

"Nu știu cât este imobilismul nostru tradițional, nu cred că românii sunt mai răi ca alții. Intrând un pic în subiect, eu sunt aici reprezentându-l pe fiul meu, Andrei Pogonaru, cel care a gândit, a proiectat, a construit și, împreună cu Maria Crăciun, operează Veranda Mall și de care sunt foarte mândru. Se vorbește despre transferul afacerilor între generații, noi am ajuns la perfecțiune - să fiu invitat din când în când de Andrei. Am făcut diverse lucruri la viața mea, am condus Creditanstalt Investment Bank în România, am condus fonduri de investiții, consiliul de administrație al BCR, Erste și așa mai departe, dar titlul cel mai plăcut pe care îl aud este "tatăl lui Andrei", "tatăl Irinei" și "socrul lui Tudor". Mă mândresc cu aceste lucruri. Am o anume experiență inclusiv investițiilor României în străinătate", a spus Pogonaru la The Real Estate Event.

Omul de afaceri amintește că investițiile în afara granițelor trebuie să beneficieze de finanțarea adecvată.

"Povestea asta începe cu un mit: mitul privind ce era înainte de '89. România construia într-adevăr rafinării, fabrici de ciment sau fabrici de îngrășăminte. Nu știu dacă știți, dar circul din Ulan Bator și nu știu câte cartiere pe care le-am văzut la vreme respectivă sunt construite de români. Tot lucrul ăsta extraordinar al României de altă dată despre care se vorbește cu nostalgie avea o micuță problemă: trebuia cineva să și plătească pentru toate lucrurile alea. La vremea aceea, lucram la o firmă care avea misiunea să ia produse locale pe care să le vândă în dolari ca să mai recupereze ceva din cheltuieli. De obicei, aveam sarcina să recuperăm cu un profit. La acea vreme, dacă vă uitați în statistici, România apare ca exportator de sute de vapoare de alune caju, de saci de iută și de făină de oase. Prin asta -v-am identificat problema dintotdeauna a oricărei investiții în străinătate: trebuie și plătită, trebuie asigurat în jurul ei un sistem bancar-financiar care să o susțină. Altfel, trebuie să fii economie de stat care negociază cu alte economii de stat diverse acorduri de troc, nu de libere plăți", a punctat președintele AOAR.

Pogonaru a enumerat că există câteva companii cu capital românesc care au trecut granițele, iar finalul războiului din Ucraina poate aduce noi oportunități pentru firmele din infrastructură.

"Trecem acum la prezent. Între altele, sunt și președintele AOAR și mi-am întrebat membrii cum stăm și cum văd diversele poziționări ale României în investiții în străinătate. Veți și surprinși să aflați că, de exemplu, rețelele electrice din Australia sunt proiectate de Enevo România. Compania este implicată și face sistemele electrice la SABIC, din Arabia Saudită, cea mai mare fabrică din domeniul plasticelor. UTI, de exemplu, a investit în instalații la metroul din Bologna, pentru aeroporturi sau în instalații portuare în Yemen și Kenya. După ei, urmează cei mai cunoscuți: Dedeman - achiziții de patrimoniu în Italia și Elveția. Altex se anunță că ar avea disponibilități, apetit și ambiții regionale și subiectul pe care îl discută toată lumea, dar în care nu prea crede nimeni - reconstrucția Ucrainei și cum o să ne poziționăm cu jucători și investiții pe piața ucraineană. Într-adevăr, din discuțiile pe care le-am avut, sunt întrebări dacă atunci când se va termina cu infrastructura din România sau când nu vor mai fi bani, va intra Umbrărescu să facă infrastructură în Ucraina", a mai declarat omul de afaceri.

Din punctul său de vedere, unul dintre motivele pentru care companiile românești se concentrează mai mult pe investiții în piața locală ține de rentabilitatea bună și cunoașterea condițiilor existente.

"Până la urmă, problema pe care ți-o pui este: nu vrem sau nu ne ducem pe celelalte piețe întrucât încă rata de rentabilitate este mai mare în România și riscul mai mic? Sau pentru că avem o problemă structurală legată de economia structurală legată de economia românească? Cred că încă rata de rentabilitate pe anume segmente este destul de bună aici, în mod clar riscurile sunt mai mici, cunoaștem piața, avem un sistem bancar care ne susține, dar devine tot mai clar că în privința piețelor străine, cel puțin din membrii AOAR cu care am discutat astăzi. Reacția a fost "ne pare rău, dar credem că vom rămâne tot subcontractori de subcontractori". Nu avem structura economică și structura instituțională care să ne susțină, iar vremurile care se anunță, nu se anunță a fi tocmai bune", a spus acesta.

Președintele AOAR a subliniat că o problemă cu care se confruntă companiile românești este lipsa de susținere autohtonă în ceea ce privește finanțarea investițiilor în străinătate.

"Nu o să insist pe lucrurile clare pe care le are economia românească, cum ar fi deficitul bugetar, care se transferă tot mai mult - asta aud în ultima perioadă, apropo și de investiții străine - în riscuri financiare, riscuri privind leul sau riscul privind posibilitățile de îndatorare în continuare ale României. Avem probleme la nivel de EximBank. Mă iertați, dar pentru diverse exporturi am obținut întotdeauna garanții de la garantori maghiari, francezi - de la oricine, numai de la EximBank, nu. Aud că s-au făcut progrese, dar nu avem structura din spate care să susțină astfel de investiții. Suntem în situația în care avem firme ca Dedeman și încă vreo două care fac investiții în străinătate; eu le interpretez și ca o chestiune de portofoliu, de plasare a banilor lor în active în afara riscului românesc. În concluzie, avem provocări imediate, care ne împiedică să gândim la investiții fie ele și regionale, de tipul deficitului și al priorităților pentru ajutorul de stat", punctează afaceristul.

Pogonaru a subliniat că 70% dintre activele românești sunt deținute de capitalul străin, însemnând că plaja investitorilor români este, în fapt, una mică.

"Rămânem cu probleme mari structurale. Nu suntem structurați pentru a susține investiții românești în străinătate. Am lucrat în mare parte din viața mea profesională am lucrat pentru capitalul străin. Susțin investițiile străine, dar hai să gândim puțin dacă nu sunt niște cauze obiective. Până la urmă, activele românești sunt deținute în proporție de 70% de capital străin. Deci, deciziile Guvernului român sunt pentru un 30% care mai rămâne. De fapt, este o economie cu o putere destul de mică. Mereu ne întrebăm de ce pot ungurii sau polonezii, dar de fapt comparăm un potențial de 30% al economiei cu ceea ce se întâmplă în alte părți", a declarat omul de afaceri.

Pogonaru a spus că există semne bune pe piața românească, atât din partea firmelor mijlocii, cât și din partea statului, dar ritmul de dezvoltare ține de recuperarea diferențelor față de firmele străine.

"Nu înseamnă că în România nu s-au întâmplat și lucruri bune, cum ar fi firme mijlocii care s-au dezvoltat și, într-adevăr, au apetit regional pentru diverse investiții, dar care se orientează în principal spre export, investiții în infrastructură sau administrații publice care iau inițiativă și merg înainte. Până una-alta, pot spune cel puțin că firmele din AOAR se uită la bazinul nostru mic și încearcă să înoate alături de pești mai mari în bazine mai mari. Va mai fi o vreme destul de mare pentru care vom rămâne subcontractori de subcontractori", a încheiat președintele AOAR.

Intervenția lui Florin Pogonaru poate fi urmărită în integralitate mai jos.

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei.

