Gabriel Voicu (Cosmopolis) la The Real Estate Event: ”Evolia este o extensie imobiliară a proiectului Cosmopolis. Este urbanism integrat la un alt nivel”

Gabriel Voicu, Project Manager Cosmopolis, a fost prezent pe data de 11 septembrie la ediția Legacy a evenimentului The Real Estate Event, dedicat industriei imobiliare, organizat de Retail 365 și Ziare.com. În cadrul conferinței, antreprenorul a vorbit despre felul în care este dezvoltat noul proiect Cosmopolis Evolia, pornind de la proiectul-mamă Cosmopolis, despre beneficiile acestuia, începând de la îmbinarea între viața personală și cea profesională și până la infrastructura digitală asigurată de aplicația MyCosmopolis, dar și despre cât de importantă va fi infrastructura educațională în cadrul noului proiect.

Ziare.com: Ce înseamnă pentru viitorii rezidenți faptul că Evolia a fost gândit ca un proiect urbanistic complet, nu doar ca un ansamblu de locuințe? Care sunt principalele beneficii pe termen lung pentru familiile care aleg să se mute aici?

Gabriel Voicu: Evolia este o extensie imobiliară a proiectului Cosmopolis. Este urbanism integrat la un alt nivel, unde locuința este doar o bucățică dintr-un puzzle mult mai complex, un ecosistem complet unde totul este gândit astfel încât să aducă aproape de viitori locuitori tot ce au nevoie, astfel încât să nu fie nevoiți să mai părăsească comunitatea pentru nevoile zilnice.

Mai mult, Evolia oferă predictibilitate, pentru că totul este gândit de la bun început, nu este o locuință undeva în câmp, sau o locuință unde se construiește de jur-împrejur și nu știi ce facilități vei avea, ce infrastructură, ce șosele ș.a.m.d.

Ads

Aici totul este bine pus la punct de la început, astfel încât să ai predictibilitate, să știi exact la ce să te aștepți. Această predictibilitate se traduce de fapt în relaxare, în mai mult timp liber, în fericire, dar și într-o îmbinare și armonie perfecte între viața profesională și viața personală. Și mai mult de atât, oferă viitoare familii care se mută apartenență la o comunitate, faptul că ei își fac prieteni, vecini, copiii cresc împreună și atunci această apartenență la comunitate este un lucru foarte important. Ceea ce a oferit până acum proiectul-mamă Cosmopolis duce Evolia la un alt nivel.

Ziare.com: Unul dintre pilonii despre care ați vorbit la lansarea proiectului Cosmopolis-Evolia este pilonul educației. Ce tip de infrastructură educațională sau programe pentru copii și tineri veți dezvolta și de ce considerați că acest aspect este esențial pentru viitorul comunității?

Ads

Gabriel Voicu: Pilonul educațional este unul central și a fost așa în viziunea noastră în dezvoltarea atât a proiectului-mamă Cosmopolis, cât și a proiectului Evolia. Având în vedere că această infrastructură educațională este atât de importantă, anul acesta a fost deschis în cadrul Cosmopolis, foarte aproape și de Cosmopolis Evolia, un centru educațional Mark Twain International School, un campus de 8.000 de metri pătrați care cuprinde tot felul de facilități educaționale, cu clase cu predare în limba engleză, de la grădiniță până la liceu. Astfel, tot ce înseamnă educație și baza noii generații este aproape de locuitorii care se vor muta în Cosmopolis Evolia. Mai mult de atât, instituții educaționale de renume, cum ar fi American International School, Cambridge School sau Olga Gudynn, sunt la nici 10 minute distanță de Cosmopolis Evolia.

În plus, contează și lucrul acesta foarte mult: știm foarte bine că în comunități unde infrastructura educațională este bine integrată, iar valoarea acelor unități crește în timp și, dacă se dorește a se lua în calcul și factorul investițional, acest lucru este foarte important.

Ads

Ziare.com: Cum se diferențiază Cosmopolis Evolia de proiectele rezidențiale existente pe piață și de ce considerați că acest proiect reprezintă un pas înainte în modul în care ar trebui să arate comunitățile moderne din România?

Gabriel Voicu: Cosmopolis Evolia se diferențiază prin abordare, prin urbanismul integrat, prin faptul că pune la dispoziția locuitorilor săi o infrastructură de străzi, una educațională, spații verzi, piațete, piscinele care se vor regăsi și în Cosmopolis Evolia și care sunt nu numai o zonă de relaxare, ci și o zonă în care comunitatea se întâlnește și relaționează. Mai mult, este vorba și despre infrastructura digitală, pentru că în Cosmopolis și Cosmopolis Evolia va funcționa MyCosmopolis, o aplicație care vine în sprijinul locuitorilor pentru a le face viața mai ușoară cu plata facturilor, sau cu fel de fel de chestiuni sau probleme pe care le pot semnala și rezolva acolo. Această infrastructură digitală definește un nou mod în care dezvoltările trebuie să arate. Nu vorbim doar de o locuință, doar de o casă, doar de un apartament, ci de un întreg ecosistem în care totul să funcționeze integrat.

Ads

Mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la reușita evenimentului:

PARTENERI: FIRST, SVN Romania, NUSCO, EVO Properties, Bog’Art, Hagag Development Europe, InteRo Property Development, Cosmopolis Evolia, NEPI Rockcastle, Meta Estate Trust, Vastint, Anchor Grup, Bellemonde, BirișGoran, Cushman & Wakefield Echinox, Kinstellar, La Fântâna, Next Consult, SalesForce, Murfatlar, Kultho, Obsentum, Viggo, RPG Security, Expand Lab, Kingmaker AI.

CONSULTANT CONFERINȚĂ: Cătălin Ștefancu

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER LEGAL: Neagu & Căpățână Law

PARTENER MONITORIZARE PRESĂ: Klarmedia

PARTENERI ORGANIZARE: Imsol Technology, Delir Media, Mankind Pictures, SAG Studio, Phoenix Media, Bo Concept, Lerida, Lapterra, Miss Green, FIGA, Maison Dadoo, Călin Stan.

PARTENERI INSTITUȚIONALI: BRCC, AHK România, ROFMA, CONAF, Uniunea Arhitecților din România.

Ads